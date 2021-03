아시아나항공, 'A380 관광비행' 이용시 롯데호텔 숙박 할인

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 15,050 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 14,700 2021.03.09 08:24 장시작전(20분지연) 관련기사 아시아나항공, 우수고객 개인정보 일부 유출[e공시 눈에 띄네]코스피-26일백신경제 증시 키워드 '콘택트' close 은 롯데호텔과 함께 'A380 관광비행' 항공편 탑승객을 대상으로 숙박할인 등 프로모션을 진행한다고 9일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 20일부터 5월 말까지 아시아나항공 'A380 관광비행' 탑승객이 시그니엘 서울, 롯데호텔 월드, 롯데호텔 제주 등 전국에 위치한 17곳의 롯데호텔에서 숙박할 시 최저 판매가 대비 10~20% 추가 할인된 금액으로 이용 가능하다. 이들 이용객 전원에는 롯데호텔 멤버십 리워즈 포인트 10달러의 특별 적립 혜택도 함께 제공한다.

롯데시티호텔 2곳과 연계한 에어텔 상품도 판매한다. 아시아나항공의 A380 무착륙 관광비행 이코노미석 2인 항공권과 롯데시티호텔(김포공항/마포) 객실 1실이 결합된 에어텔 상품을 이용할 경우 정상가보다 최대 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

아시아나항공 관계자는 "항공과 숙박이 결합된 일상의 경험을 선사해 여행의 감성을 더하고자 이번 프로모션을 기획하게 됐다"고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr