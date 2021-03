삼성중공업, 시추설비 계약해지 소송 패소…4632억원 반환

[아시아경제 이선애 기자] 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 6,600 전일대비 130 등락률 +2.01% 거래량 3,046,047 전일가 6,470 2021.03.08 10:21 장중(20분지연) 관련기사 삼성중공업, 외국인 1만 8327주 순매수… 주가 1.07%삼성중공업, 4587억 규모 초대형 원유운반선 4척 수주삼성重, LNG 연료 추진 VLCC 4척, 4587억원 수주 close 은 영국 런던 중재 재판부가 지난 5일(현지시간) 스웨덴 스테나(Stena)의 반잠수식 시추설비 건조 계약 해지가 적법한 것으로 판단했다고 8일 공시했다.

중재 재판부는 정해진 납기 안에 선박 건조가 완료되지 않아 선주사의 계약 해지 권리가 인정된다고 판단했다.

이에 따라 중재 재판부는 삼성중공업이 선수금과 경과이자 등 4632억원을 스테나에 반환할 것을 결정했다.

회사 측은 “이번 중재 재판부의 판결이 발주 이후 시황 악화 시에 스테나가 의도적으로 공정을 지연시켜 계약을 파기할 수 있다는 안 좋은 선례를 남겼다고 판단하고 있다”며 “향후 유사사례 재발 방지 및 손실 회복을 위해 영국 고등법원에 항소 절차를 진행, 법적 다툼을 이어나갈 예정”이라고 강조했다.

