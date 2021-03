오세훈 "안철수 어제 만났다…후보 등록 전 단일화 합의"

[아시아경제 금보령 기자] 서울시장 야권 단일화에 시선이 쏠린 가운데 오세훈 국민의힘 후보와 안철수 국민의당 후보가 7일 만남을 가진 것으로 나타났다.

8일 오 후보는 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "어제 안 후보랑 꽤 장시간 만났다"고 밝혔다.

오 후보는 "허심탄회하게 일단 봅시다 그렇게 말씀 드려서 만남이 성사됐다"며 "정치 전반에 대해서 또 왜 정치를 하느냐부터 해서 기본적 말씀을 많이 나눴다"고 설명했다.

이어 그는 "안 후보도 역시 신뢰와 믿음이 바탕이 안 되면 단일화가 되더라도 그것이 양쪽 지지층 결집하는 형태의 아름다운 단일화가 될 수 없다는 데 인식 같이 하고 있다"며 "어제 상당히 유익한 시간이었고 앞으로 이뤄질 단일화 협상에서 도움이 될 수 있는 의미 있는 만남이었다 생각한다"고 말했다.

다만 전일 만남에서 실무적 얘기에 대한 언급은 크지 않았다는 게 오 후보의 설명이다. 그는 "구체적으로 2번이냐 4번이냐로 말들이 많고, 경쟁력 조사냐 적합도 조샤나 말이 많다"며 "두 사람은 그런 데 흔들리지 말자, 우리는 큰 줄기만 잡아주면 이 단일화가 바람직한 방향으로 흘러갈 거다 그런 데는 공감대가 형성된 거 같다"고 강조했다.

단일화 마무리는 후보 등록 기간 전이 될 가능성이 높은 상황이다. 오 후보는 "(데드라인은) 당연히 후보 등록 기간 전까지 하는 게 바람직하다는 데엔 합의했다"고 얘기했다. 서울시장 후보 등록 기간은 오는 18~19일이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr