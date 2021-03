당신이 사는 곳, 당신이 전문가입니다!

도봉구, 마을공동체 성장 위한 ‘일상적 마을·자치 교육’ 수강생 모집

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 3월부터 11월까지 지역 주민을 대상으로 마을공동체에 대한 주민들의 이해와 마을사업 역량을 확장, 지역의 리더로 성장할 수 있는 기반을 마련하기 위해 ‘일상적 마을·자치교육’을 운영한다.

이번 프로그램은 일상적 ‘마을, 그리고 자치’라는 큰 외연(外延)을 바탕으로 자신들이 발딛고 있는 마을에 대한 이해와 마을공동체에 대한 관심도를 높이는 프로그램들로 구성, ▲마을공동체 이해교육 ▲주민자치 이해교육 ▲민주적 회의기법 ▲기후변화(그린뉴딜) 등 4개의 주제로 구성했다.

강의는 각 과목 당 120분으로 10명 내외 소규모 집합교육으로 진행되며, 마을에 관심이 있는 도봉구 주민이라면 누구나 신청 가능하다.

만일 일상적 마을 자치 교육 수료자라면 수강 시 추후 도봉구 마을공동체 공모사업 신청에서 우대되니 꼭 참고할 만하다.

교육은 3월16일부터 도봉구사회적경제지원센터에서 매주 화요일에 진행한다.

수강 신청은 3월10일부터 선착순으로 접수한다.

수강 희망자는 전화나 이메일(70orial@dobong.go.kr)로 신청할 수 있으며, 수강료는 무료다.

구 관계자에 따르면 교육 시기가 코로나19 상황이니만큼 교육과정은 탄력적으로 운영, 대면교육으로 진행할 경우는 도봉구사회적경제지원센터에서, 집합교육이 어려울 경우는 온라인 강의로 대체한다고 한다. 현재까지는 소규모 집합교육으로 운영할 예정이나 추이에 따라 서울시 평생교육 포털과 연계하여 온라인 강의로 전환할 수 있으며, 그럴 경우 수강생에게는 별도로 안내할 방침이라고 한다.

이동진 도봉구청장은 “이번 일상적 마을공동체 교육이 주민들의 마을에 대한 이해를 돕고, 내가 바로 내 마을공동체의 리더라는 인식 아래 지속가능한 마을자치의 방향과 방법들을 고심해볼 수 있는 기회가 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr