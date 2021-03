화이자 접종 간호사 2명 확진..."백신 접종과 연관성 없어"

[아시아경제 박지환 기자] 코로나19 백신 1차 접종을 받은 국립중앙의료원(NMC) 간호사 2명이 코로나19 양성 판정을 받았다. 국립의료원 측은 이번 확진은 백신과 연관성이 없다는 입장을 밝혔다.

7일 국립중앙의료원에 따르면 지난달 28일 화이자 백신을 접종받은 코로나19 경증환자 수용 신7병동 간호사 2명이 코로나19에 감염됐다.

최초 확진된 간호사는 이달 5일 발열 증상을 보고하고 코로나19 검사를 받은 뒤 6일 확진됐다. 이후 의료원에서 신7병동 근무자 40여명을 전수조사한 결과 간호사 1명이 추가로 확진됐다.

의료원은 두 간호사가 이달 1일 함께 했던 야간근무를 감염 고리로 보고 있다. 의료원은 같은 야간근무조 6명을 비롯한 전수검사 대상자 40여명을 격리 조치하고 신7병동을 폐쇄했다. 병동에 있던 코로나19 경증 환자 8명은 다른 병동으로 전원 조치했다.

정기현 국립중앙의료원장은 "이번 확진과 백신은 연관성은 없다"며 "항체가 형성되려면 최소 보름은 걸린다. 백신을 맞는 과정에서도 코로나19에 노출되면 감염될 수밖에 없다"고 말했다.

