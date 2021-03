치안현장에서 찾는 안전 아이디어…네번째 '국민안전 발명챌린지' 개최

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 특허청·소방청·해양경찰청과 공동으로 제4회 '2021 국민안전 발명챌린지' 아이디어를 접수한다고 7일 밝혔다.

올해 네 번째로 열리는 국민안전 발명챌린지는 치안·재난 현장공무원 19만여명을 대상으로 현장에서 직접 체험하며 느낀 창의적 아이디어를 발굴해 지식재산으로 고도화·권리화할 수 있도록 지원하는 공모전이다. 지난해의 경우 경찰에서만 총 269건이 접수됐고, '변사자 운구용 들것 멜빵'이 종합 금상으로 수상된 바 있다. 또 수상작 8건에 대한 특허가 출원됐다.

공모는 이달 8일부터 5월 31일까지 홈페이지(www.safetyinvention.kr)를 통해 진행된다. 주제는 치안·재난 분야 현장에서 즉시 적용할 수 있는 국민안전 관련 아이디어다. 현장·지식재산 전문가의 심사를 거쳐 최종 24건을 선정하고 실제 발명으로 이어져 현장에서 활용될 수 있도록 전시·홍보, 후속 연구·개발(R&D), 민간업체 기술이전, 해외 출원 등 후속 조치까지 지원한다.

경찰청 관계자는 “올해 대회도 성공적으로 진행될 수 있도록 아낌없이 지원해 발굴된 아이디어가 국민과 현장경찰관의 안전을 확보할 수 있도록 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

