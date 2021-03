모태펀드 2021년 1차 출자사업, 38개 펀드 선정

6200억 출자 총 1조4224억 규모, 비대면·디지털 분야 등 '한국판 뉴딜' 벤처 스타트업 육성

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부와 한국벤처투자는 8일 '모태펀드 2021년 1차 정시 출자사업' 선정을 마쳤다고 밝혔다.

2021년도 1차 정시 출자사업에는 총 132개 펀드가 신청했으며 심의를 통해 최종 38개 펀드가 선정됐다. 최종 선정된 38개 펀드에 모태펀드가 6200억원을 출자하며 민간 투자자금 약 8000억원이 매칭돼 총 1조4224억원 규모로 조성될 예정이다.

이번 1차 정시 출자사업은 예년보다 두 달 정도 이른 지난해 12월에 공고했음에도 3.1:1의 경쟁률을 기록한 바 있다. 이는 지난해 역대 최대의 벤처 붐이 일시적인 현상이 아니라 지속 가능한 벤처투자 생태계가 조성되고 있다는 사실을 방증하는 것이다.

이번에 최종 선정한 벤처펀드는 상반기까지 조속히 조성을 위해 노력하고 한국판 뉴딜분야와 혁신성장, 코로나19로 피해를 입은 분야 등에 투자될 예정이다.

한국판 뉴딜의 상징인 '스마트대한민국펀드'는 1차 정시 출자사업을 통해 7000억원을 선정했다. 분야별로 비대면 10개 펀드 3750억원, 바이오 1개 펀드 1250억원, 그린뉴딜 5개 펀드 1250억원이 선정됐으며, 대기업·유니콘 등 멘토기업이 후배기업의 후원자로서 펀드조성에 참여하는 멘토기업 매칭 분야도 4개 펀드 750억원이 선정됐다.

스마트대한민국펀드는 지난해 조성된 1조 3000억원과 이번에 선정된 7000억원 등 총 2조원 규모로 혁신 스타트업과 벤처기업이 비대면, 바이오, 그린뉴딜 분야에서 일자리 창출과 글로벌 시장 선점에 나설 수 있도록 투자될 예정이다. 이번에 선정한 펀드는 조속히 결성을 마치고 개별 벤처캐피탈을 통해 본격적으로 투자가 이뤄질 예정이다.

한편, 지난 2월 공고한 '모태펀드 2021년 2차 정시 출자사업' 또한 오는 31일까지 온라인 접수 중이다.

양승욱 중기부 벤처투자과장은 "코로나19에 따른 대면기회 감소에도 불구하고 모태펀드의 과감한 마중물 역할에 힘입어 '20년 벤처펀드 결성·벤처투자 모두 역대 최대를 기록, 제2벤처붐을 이어가고 있다"면서 "모태펀드 2021년 출자사업을 통해 선정된 벤처펀드가 한국판 뉴딜의 핵심 주역인 혁신벤처기업의 창업과 일자리 창출을 위해 적극적으로 투자에 나서줄 것"이라고 기대했다.

