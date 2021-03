[아시아경제 박소연 기자] 김태욱 전 SBS 아나운서가 61세의 나이로 별세했다.

5일 SBS 관계자에 따르면 김 전 아나운서는 전날 자택에서 숨진 채 발견됐다. 정확한 사망 원인은 아직 밝혀지지 않았다.

2014년 폐암으로 별세한 배우 고(故) 김자옥의 동생으로도 알려진 김 전 아나운서는 CBS와 KBS를 거쳐 1991년 SBS 공채 1기 아나운서로 입사했다.

약 30년간 SBS 아나운서로 활동한 김 전 아나운서는 SBS TV '뉴스퍼레이드', '출동! VJ 특급', '토요특집 모닝와이드', '김태욱의 행복한 아침', '생방송 투데이' 등 다양한 프로그램을 진행했다.

