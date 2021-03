서울시, 120개 노선 '봄꽃거리'로…침체상권·선별진료소 주변에도 조성

3월말까지 테마화단 487개소, 걸이화분 4만2000개 조성

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 서울 전역 120개 노선에 ‘봄꽃거리’를 조성한다고 5일 밝혔다. 봄꽃거리에는 대표적 봄꽃인 수선화, 데이지, 루피너스, 아네모네, 웨이브 페츄니아 등으로 걸이화분 4만2000개, 테마화단 487개소가 꾸며진다.

봄꽃거리는 5일 중구 을지로를 시작으로 3월 말까지 완성될 예정이다. 집 앞 골목길부터 주요 도심지, 간선도로는 물론 코로나로 위축된 이태원, 동대문 DDP 같은 상권, 코로나19 거점전담병원과 선별진료소 주변까지 다채로운 꽃들로 물들인다는 계획이다.

서울시는 또한 코로나19로 입학식, 졸업식이 축소되면서 위축된 조경·화훼산업 활성화에도 기여한다는 목표다. 가로수 밑이나 별도 유휴공간엔 가로화단을 설치하거나 다채로운 꽃을 심은 테마화단을 조성한다. 거리에 구조물이 있다면 걸이화분을 걸고 화단 조성이 어려운 곳은 가로화분을 놓는 방식을 활용한다. 선별진료소엔 대기 줄을 따라 가로화분을 놓고, 코로나19 거점전담병원 주변 진입로엔 가로화단이나 걸이화분을 설치하는 식이다. 침체된 상권, 동네 골목길은 유휴공간을 중심으로 화단을 조성한다.

앞서 서울시는 지난해 총 120개 노선(연장 156㎞, 6만1957㎡)에 97만1000본의 꽃을 심고, 하천변 등에 꽃씨 620kg를 파종해 서울 거리 곳곳에 꽃길을 만든 바 있다.

최윤종 서울시 푸른도시국장은 “거리 곳곳에 다채롭게 조성된 꽃길이 1년 넘게 이어진 코로나19로 지친 시민들에게 조금이나마 위안이 되길 기대한다”며 “올 봄에는 집 앞에서 즐기는 안전한 꽃놀이로 소확행(小確幸)을 누리길 바란다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr