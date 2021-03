정진석 "윤석열에게 주저없이 힘 보태겠다"

[아시아경제 나주석 기자] 정진석 국민의힘 의원은 4일 윤석열 검찰총장의 사의를 밝힌 것과 관련해 ‘주저 없이 힘을 보태겠다’고 밝혔다.

정 의원은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 윤 총장의 사의표명 사실을 알리며 "그(윤 총장)는 오늘 문재인 정권이 자행해온 법치 파괴, 헌정 유린, 권력부패의 실상을 몸으로 증언했다"며 "나와 국민의힘은 문정권(문재인 정부)의 폭정을 심판하겠다는 윤석열에게 주저 없이 힘을 보태려고 한다"고 각오를 밝혔다.

그는 "윤석열이 던진 메시지는 분명하다"며 "‘파괴된 헌법정신과 법치를 바로세우겠다’, ‘무도한 정권에 맞서, 국민과 함께 싸우겠다’"고 평가했다.

정 의원은 "문재인 대통령은 지난 4년간 월성원전 조기 폐쇄를 위한 경제성 조작, 울산 선거부정 사건, 지난 대선의 드루킹 여론조작 사건을 은폐하기 위해 불법을 자행했다"며 "지난 1년 윤석열을 욕보이고 조리돌림 시켰다. 드디어 윤석열을 몰아내는 데 성공했다"고 평가했다.

이어 "문정권은 검찰 수사를 피하기 위해, 검찰을 아예 없애버리는 헌정사상 초유의 폭거를 자행 중이다. 대법원과 헌법재판소, 경찰과 모든 사법기구들을 수중에 장악했다"며 "야당의 반발은 힘으로 짖누르고, 자신들이 장악한 여론매체를 통해 선전선동전에 열을 올리고 있다"고 지적했다.

정 의원은 "문정권은 앞으로 ‘게슈타포’를 동원해서 국민을 짖누르고, 윤석열을 잡아 넣으려고 할 것이 분명하다. 하지만 국민에게는 어떤 권력도 뺏을 수 없는 저항권이 있다"며 "이 무도한 폭정의 지휘자가 어떤 말로를 걸어가는지, 눈 부릅뜨고 지켜볼 것"이라고 말했다.

