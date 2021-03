하림, 쌀밥 시장 진출…'하림 순밥' 출시

[아시아경제 이승진 기자] 하림이 즉석밥 시장에 진출한다.

하림은 100% 쌀과 물만으로 지은 차별화된 ‘하림 순밥(순수한 밥)’을 편의점 등에 론칭하고 프리미엄 즉석밥 시장에 진출한다고 4일 밝혔다.

하림 순밥은 갓 도정한 신선한 국내산 쌀과 깨끗한 물만으로 지은 그야말로 순수한 밥으로 집의 주방에서 짓는 밥맛을 그대로 구현했다. 뜸들이기 공정을 갖춰 집에서 갓 지은 밥과 같이 밥알이 전혀 눌리지 않고 알알이 살아있는 것도 특징이다.

아울러 반도체 공장 수준의 클린룸(클래스 100, NASA 기준)에서 가수(물붓기)와 취반(밥짓기), 실링(포장하기)을 함으로써 안전성을 극대화했고, 차별화된 뜸들이기 등 최첨단 공정을 도입해 밥맛을 최대한으로 끌어올렸다.

하림 순밥은 사각형 용기에 210g씩 담겨있으며 전자레인지(2분)로 편리하게 조리할 수 있어 맞벌이 가정이나 혼밥을 즐기는 소비자들도 간편하게 집밥을 즐길 수 있다.

하림 측은 밥 시장에 진출한 것은 종합식품기업으로의 확장과 닭고기와 쌀밥이라는 국민의 주식을 책임지는 기업이라는 선언적 의미를 갖는다고 밝혔다.

하림은 즉석밥을 시작으로 다양한 가정간편식(HMR)과 라면, 천연육수 소스 등을 순차적으로 시장에 내놓을 예정이다.

