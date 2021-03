GS25, 화이트데이 이색 캐릭터 상품 선봬…배달 할인도 풍성

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 4일 화이트데이를 맞이해 연령대 별로 선호하는 특급 캐릭터들과 제휴한 상품을 선보이고, 배달과 연계한 파격 프로모션을 준비했다고 밝혔다.

주요 화이트데이 세트상품은 진로이즈백두꺼비에코백세트 2종, 어몽어스세트 4종, 카카오프렌즈세트 7종, 미니화환세트 2종 등을 비롯한 총 100여종이다. 두꺼비에코백세트는 GS25가 30~50세대를 위해 진로와 손잡고 출시한 화이트데이 세트상품이다. 30~50세대에게 친숙한 진로의 대표 캐릭터 두꺼비가 디자인된 에코백에 다양한 캔디, 젤리, 스낵이 8개~10개 담겼다.

어몽어스세트 4종은 10·20을 중심으로 전세계적인 열풍을 일으키고 있는 인기 게임 어몽어스의 캐릭터가 포장지에 디자인 됐고, 초콜릿 등의 상품이 어몽어스 굿즈와 동봉된 상품이다. 카카오프렌즈 세트상품 7종은 국민 캐릭터로 불리는 카카오프렌즈의 무지, 콘, 제이지, 라이언, 어피치 등이 인쇄된 캐릭터 포장 박스에 마우스패드, 컵받침 등의 굿즈가 동봉됐다.

배달 서비스와 연계한 마케팅과 다양한 카드사 제휴 마케팅도 운영한다. 오는 15일까지 카카오톡 주문하기를 통해 화이트데이 상품을 구매하면 배달료 2000원, 요기요를 통해 로쉐T-8등 화이트데이 상품 6종을 구매하는 고객은 3000원을 할인 받을 수 있다.

GS리테일 관계자는 “화이트데이에 남녀노소 모두 주위 사람들을 챙기는 트렌드가 보편화 됨에 따라 연령대 별 선호하는 캐릭터 세트 상품을 다양하게 구성해 상품 외에 추가적인 재미를 느낄 수 있도록 했다”며 “올해는 코로나 이슈로 인해 비대면 구매 트렌드가 늘어나 배달과 연계한 마케팅 프로그램도 준비했다”고 말했다.

