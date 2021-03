[클릭 e종목]"레이, 올 영업익 전년比 325% '↑' 기대…하반기 성장 폭 커질 것"

[아시아경제 유현석 기자] 유안타증권은 레이 레이 228670 | 코스닥 증권정보 현재가 52,100 전일대비 1,000 등락률 -1.88% 거래량 55,903 전일가 53,100 2021.03.03 15:30 장중(20분지연) 관련기사 中 투명치아교정 시장 1위 엔젤얼라인 홍콩 상장 예정…레이 JV 주목레이, 중국 최대 치과 기업과 JV 설립 MOU…"중국 시장 공략"레이, 치아 치료(임플란트 등) 테마 상승세에 8.0% ↑ close 에 대해 올해 실적이 전년 대비 큰 폭으로 늘어날 전망인 만큼 충분히 매력적인 업체라고 4일 분석했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 9만원은 유지했다.

유안타증권은 올해 레이의 매출액과 영업이익이 909억원과 197억원으로 전년 대비 각각 64.7%, 325.4% 증가할 것으로 내다봤다.

안주원 유안타증권 연구원은 "국내외 치과 영업이 다시 활발해지면서 이연 수요가 발생하고 있으며 신제품 3D 페이스 스캐너인 레이 페이스 판매 호조가 나타나고 있다"며 "하반기 3D 구강스캐너 업체인 디디에스의 본격적인 매출 발생 등에 기인한 실적 확대가 예상된다"고 말했다. 이어 "지역별로는 중국을 중심으로 실적 성장이 이루어질 전망이며 미국과 유럽 등 기타 해외 지역에서도 하반기로 갈수록 성장 폭이 커질 것으로 예상한다"고 덧붙였다.

특히 향후 성장도 가능할 것으로 기대했다. 그는 "지난해 부진했던 실적흐름에서 벗어나 2021년 뚜렷한 실적 성장이 나타날 것으로 예상한다"며 "덴탈 섹터는 대표적인 컨택트 업종이며 레이는 매출액의 90% 이상이 해외에서 발생되고 있다"고 강조했다.

그는 "디지털 덴티스트리에 대한 수요가 늘어나고 있는 가운데 백신 보급이 확대되고 코로나19에서 벗어날수록 향후 실적은 좋아질 수 밖에 없다"고 덧붙였다.

케어캐피탈과의 협업도 기대되는 요소로 꼽았다. 안 연구원은 "케어캐피탈과의 본계약 체결을 위한 과정도 현재 진행중인만큼 기대감은 여전히 살아있다고 판단한다"며 "내년은 케어캐피탈과의 협업을 통한 매출 발생이 본격적으로 이루어질 것으로 전망되고 기타 해외지역에서의 성장세도 더욱 강화될 것으로 예상되는 등 해가 갈수록 성장 흐름은 확대될 전망"이라고 설명했다.

