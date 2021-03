전국 축산농가 2∼3일 일제 소독…"가축전염병 예방"

[세종=아시아경제 문채석 기자] 조류인플루엔자(AI)·구제역·아프리카돼지열병(ASF) 예방을 위해 전국 축산농가에서 2~3일 일제 소독이 시행된다.

농장주는 이 기간 농장 내 사람·차량의 출입을 최대한 제한하고 자체 소독 장비와 인력을 총동원해 소독한다.

비나 눈이 온 지역은 농장 진입로와 축사 주변에 생석회를 보강해 도포하고 오전에 소독했더라도 소독 효과가 좋은 오후 2∼3시 반드시 한 번 더 소독해야 한다.

전국 축산시설의 소독관리 책임자는 자체 장비와 인력을 총동원해 시설 내외부와 차량·장비·물품 등을 소독한다.

시설별 취약한 부분을 집중적으로 소독하고 출입 차량의 바퀴와 하부가 충분히 소독됐는지 점검한다.

전통시장 가금판매소와 거래상인 계류장 등은 오는 3일 '일제 휴업·소독의 날'에 집중적으로 소독을 시행한다.

농림축산식품부 관계자는 "일제 소독은 혹시라도 남아 있는 바이러스를 제거해 가축 질병의 발생을 사전에 차단할 수 있다"며 "소독에 적극적으로 참여해달라"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr