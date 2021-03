이언주 "반일 감정 부추긴 文 대통령…느닷없이 관계 개선 언급"

"文 정권, 선거철만 되면 친일 프레임 들고 왔다"

"중도층 표심 잡으려는 정략적 냄새"

[아시아경제 임주형 기자] 4월 부산시장 보궐선거에 출마한 이언주 국민의힘 예비후보는 앞서 문재인 대통령이 '3·1절 102주년 기념사'에서 "한일 양국의 협력과 미래발전"을 언급한 것을 두고 "분노가 치솟는다"라며 강하게 비판했다.

이 후보는 2일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "그토록 국민에게 반일 감정을 부추긴 문 대통령이 느닷없이 일본과의 관계 개선을 언급했다"며 이같이 말했다.

이어 "가시적 조치나 진정성을 뒷받침하는 조치 없이 미래를 위해 손을 잡겠다는 것"이라며 "정말 뜬금없다"라고 꼬집었다.

이 후보는 "문 정권은 선거 때만 되면 친일 프레임을 들고 왔다"라며 "관례, 국제조약 등은 무시하고 오직 선거 승리만을 위한 정치 공작만 자행했다"라고 설명했다.

이어 "그 결과 혈맹인 미국은 물론 일본을 포함한 국제사회로부터 한국은 믿을 수 없는 국가로 낙인이 찍히게 생겼다. 부끄럽기 짝이 없는 일"이라고 지적했다.

이 후보는 문 대통령이 '한일 협력'을 언급한 것에 대해 "이번 발언은 선거를 앞두고 중도층의 표심을 잡으려는 정략적 냄새가 난다"라며 "한일 관계가 최악 상태로 치닫다보니 일본과 비즈니스를 하는 기업·국민들의 불만이 최고조로 이르고 있기에, 그들의 불만을 누그러뜨리기 위한 '립 서비스'가 필요하다고 판단한 것"이라고 주장했다.

그러면서 "이런 통치술이 운동권의 본질"이라며 "국정과 시정 모두 운동권 출신에게 맡기면 안 된다. 운동권 출신에게 한번 더 맡긴다면 파멸의 길로 갈 것이 너무나 자명하다"라고 강조했다.

한편 문 대통령은 전날(1일) 오전 서울 종로구 탑골공원에서 열린 제 102주년 3·1절 기념식에 참석했다. 문 대통령은 이날 기념사에서 "한일 양국의 협력과 미래 발전을 위한 노력을 멈추지 않을 것"이라며 "우리 정부는 언제든 일본 정부와 마주 앉아 대화를 나눌 준비가 돼 있다"고 강조했다.

문 대통령은 "3·1독립운동은 식민지배의 수탈로부터 민족의 삶을 회복하기 위해 온 국민이 함께 한 운동"이라면서도 "선조들의 독립선언의 목적은 일본을 미워하고 배척하려는 것이 아니라 나라 간의 관계를 바로잡아 동양평화와 세계평화를 이루고자 함"이라고 말했다.

이어 "지난 수십 년간 한일 양국은 분업구조를 토대로 함께 경쟁력을 높여왔다"라며 "(한일) 양국 협력은 두 나라 모두에게 도움이 되고, 동북아의 안정과 공동번영에 도움이 된다"라고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr