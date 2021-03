대검 “윤 총장, 중수청 입법에 분명한 반대 입장”…“일선청 의견 취합되면 추가 입장 표명 검토”

[아시아경제 최석진 기자] 대검찰청이 2일 보도된 윤석열 검찰총장의 중대범죄수사청(중수청) 설치에 대한 입장과 관련 “우려와 반대 입장을 분명히 한 것”이라고 밝혔다.

대검은 중수청 설치에 대한 일선 검찰청의 의견 취합이 마무리되면 추가 입장을 내는 방안도 검토 중이라고 전했다.

이날 오후 대검은 출입기자들에게 보낸 입장문을 통해 “오늘 게재된 윤 총장의 인터뷰는 ‘중대범죄 대상 검찰 직접수사권 전면폐지’를 전제로 한 중수청 입법 움직임에 대해 우려와 반대 입장을 분명히 하고, 평소 헌법정신과 법치주의에 대한 소신을 직접 밝힌 내용”이라고 밝혔다.

이어 “이와 관련해 현재 일선청의 의견을 취합 중에 있으니 취합이 완료되면 적절한 방법으로 추가 입장을 내는 방안도 검토하겠다”고 덧붙였다.

윤 총장은 이날 국민일보와의 인터뷰를 통해 여당이 추진 중인 중수청 설치 등 ‘수사·기소 분리 방안’에 대한 분명한 반대 입장을 밝혀 밝혔다.

그는 여권의 중수처 설치 입법 추진에 대해 “사실상의 ‘검찰 해체’로 법치주의의 말살이며 헌법 정신의 파괴”라고 강도 높게 비난했다.

그는 “수사와 기소가 분리되면 사회적 강자와 기득권의 반칙 행위에 단호히 대응하지 못하게 된다”며 “법 집행을 통한 정의의 실현이란 결국 재판을 걸어 사법적 판결을 받아내는 일이고 수사, 기소, 공소유지라는 것이 별도로 분리될 수 없는 것”이라고 지적했다.

이어 “단순히 검찰 조직이 아니라 70여년 형사사법 시스템을 파괴하는 졸속 입법”이라며 “직(職)을 걸어 막을 수 있는 일이라면 100번이라도 걸겠다”고 했다.

한편 윤 총장은 3일 오후 대구 고·지검을 방문해 소속 검사 등 직원들과 간담회를 갖는다.

대구 고검에 도착해 청사로 들어가기에 앞서 취재진의 질문에 답변하는 과정에서나 직원들과의 간담회에서 중수청 설치와 관련된 윤 총장의 추가 입장이 나올 수 있어 주목된다.

