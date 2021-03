코로나 특수에…줌, 지난해 1조원대 조정 수익

[아시아경제 조현의 기자] 화상회의 플랫폼 '줌 비디오 커뮤니케이션(이하 줌)'이 코로나19에 힘입어 지난해 9억9570만달러(약 1조1140억원)의 조정 수익을 기록했다. 전년(1억130만달러) 대비 9배 이상 확대한 규모다.

1일(현지시간) 마켓워치 등의 보도에 따르면 줌은 지난해 사용자 급증에 따라 매출이 326% 늘어난 26억5000만달러를 기록했다면서 이같이 밝혔다. 4분기 매출은 8억8250만달러로, 지난해 같은 기간보다 369% 증가했고 순이익도 2억640만달러에 달했다.

2011년 미국 실리콘밸리에서 문을 연 줌은 코로나19에 힘입어 빠르게 성장했다. 일반인은 물론, 기업, 각국 정부까지 사용하자 지난해 9월 기업공개를 한 지 1년 반도 안 돼서 시가총액이 IBM을 넘어섰다.

줌은 성장세를 이어갈 것으로 보고 있다. 회사 측은 올해 매출 예상치를 37억6000만달러에서 37억8000만달러 사이로 제시했다.

줌의 주가는 이날 시장의 예상을 웃도는 실적을 발표한 데 힘입어 9.65% 급등했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr