외국인·기관 "사자"에 코스피 반등…LG화학, 8% 상승 中

[아시아경제 지연진 기자]2일 국내 주식시장이 큰 폭으로 반등했다. 그동안 상승하던 미국 국채 금리가 진정세를 보이면서 외국인과 기관 투자자들의 순매수세가 이어지며 지수를 끌어올렸다. 지난달 26일 코스피 하락장에서 3조원 넘게 사들인 개인투자자들은 이날 차익 실현에 나섰다.

코스피 지수는 이날 오전 10시27분 기준 전장대비 67.75포인트(2.25%) 상승한 3082.17로 거래중이다. 이날 3021.68로 거래를 시작한 코스피는 장 한때 3095선까지 상승폭을 확대하다 3080선 안팎에서 거래되고 있다. 개인이 9340억원 상당을 순매도한 반면, 외국인과 기관은 각각 4738억원과 4761억원 사들였다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,300 전일대비 1,800 등락률 +2.18% 거래량 18,292,311 전일가 82,500 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 D램 가격 인상!! 삼성, SK 100배 투자증가!! 517조 시장 거머쥔다!!10대 주식부자 한달새 지분가치 6조 증발제2의 알리바바!! ‘쿠팡’ 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다! close (+2.42%)를 비롯해 코스피 시가총액 상위 종목 대부분이 오름세다. 특히 그동안 시장의 우려가 나왔던 친환경 전기차 시장에 대한 장미빛 전망이 쏟아지면서 전기차 배터리 관련주가 강세를 보였다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 901,000 전일대비 70,000 등락률 +8.42% 거래량 409,552 전일가 831,000 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 外人의 컴백.. 사면 오르고 팔면 내린다LG화학, 최근 5일 개인 46만 4720주 순매수... 주가 89만 7000원(+7.94%)[특징주] LG화학, 주당 90만원 올라설까 close 의 경우 전장대비 7.46%나 뛰었고, 아이오닉5 판매 호조가 예상된 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 245,500 전일대비 8,500 등락률 +3.59% 거래량 1,407,770 전일가 237,000 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 10대 주식부자 한달새 지분가치 6조 증발현대차, 中수소전지 법인 기공식 "세계 수소시장 공략" 外人의 컴백.. 사면 오르고 팔면 내린다 close 도 4% 넘게 상승했다. 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 81,500 전일대비 2,100 등락률 +2.64% 거래량 3,249,365 전일가 79,400 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 外人의 컴백.. 사면 오르고 팔면 내린다[특징주]현대·기아차 판매 '好好'…협력사, 줄줄이 상한가 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도 close 도 3% 가량 올랐다.

2차전지 업종 주가는 지난 2주간 평균 11% 하락했다. 전기차, 셀, 소재 등 업종 전반에 걸친 비우호적 변수들이 투자 심리를 위축시킨 것으로 추정된다. 하지만 올들어 전기차 배터리 사용량이 급증했다는 소식이 전해지며 전기차 시장 성장 전망을 높였다. 김광진 유안타증권 연구원은 “소송 및 화재 관련 노이즈는 늦어도 4월 중 해소될 것으로 예상되며 주요 메탈 가격 및 운임 지수도 급격했던 상승 추세가 최근 들어 다소 둔화되는 모습이 확인됨에 따라 향후 완만한 상승 구간 진입을 전망한다”고 말했다.

같은 시간 코스닥 지수는 16.59포인트(1.82%) 오른 930.53에 거래 중이다. 개인이 338억원 상당을 순매도한 반면, 외국인과 기관은 각각 4500억원, 4641억원을 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목 중에선 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 53,300 전일대비 700 등락률 -1.30% 거래량 535,449 전일가 54,000 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락시장 달랜 파월, 코스피·코스닥 나란히 3%대 상승 마감 close (-2.04%)만 하락세를 나타냈고, 나머지는 상승 중이다. 특히 SK의 반도체 부품 계열사인 SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 321,900 전일대비 15,900 등락률 +5.20% 거래량 42,470 전일가 306,000 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락 close 는 5%나 급등했고, 온라인게임업체 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 297,700 전일대비 8,300 등락률 +2.87% 거래량 51,832 전일가 289,400 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도美국채 금리 급등 여파…코스피 장초반 2% 넘게 급락외국인·기관 순매수세 키워…코스피 2%대 반등 close 도 2.80% 오르면 지수 상승폭을 웃돌았다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 127,100 전일대비 1,500 등락률 +1.19% 거래량 525,435 전일가 125,600 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 2주 연속 '팔자'…2조 넘게 순매도美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도 close (0.88%)와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 154,800 전일대비 1,100 등락률 +0.72% 거래량 125,762 전일가 153,700 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 美금리 급등 충격파에…외국인 코스피서 역대 최대 2.8兆 순매도3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도'비둘기' 파월 시장 달래기 통했나…코스피 3%대 오름세 close (0.78%)이 소폭 상승했고, 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 70,700 전일대비 2,100 등락률 +3.06% 거래량 726,988 전일가 68,600 2021.03.02 11:28 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 주가 7만 원.. 전일대비 2.04%美 FDA 승인 납니다! 백신 급등랠리 가장 빠르게 올라가는 ‘ㅇㅇㅇㅇㅇㅇ’!![오후장 인기검색종목 PICK5] 케이씨에스, 한국석유, 케이씨티.. close (3.21%)는 강세를 보이고 있다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "미국 국채금리 안정으로 전형적인 되돌림 현상" "지난주 조정장에서 개인 투자자들이 저가 매수에 나섰다 오늘 주가가 오르면서 단기투자를 위한 차익 실현에 나선 것으로 보인다"고 분석했다. 이경민 대신증권 투자전략팀장도 "미국 경제지표가 개선된 것으로 발표됐지만 국채 금리가 하향 안정세를 나타내면서 국내 증시가 강한 상승 흐름을 보이고 있다"며 "국내 증시는 그동안 눌렸던 상승 분위기가 분출되고 있는 것으로 보인다"고 말했다.

