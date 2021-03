"韓, 세계 R&D 투자 비중 감소세…中기술굴기·신성장 투자 부진 영향"

"한국 R&D 투자, ICT 제품 편중-삼성전자 의존도 높아"

[아시아경제 정현진 기자] 글로벌 연구개발(R&D) 투자에 있어 한국 기업들의 위상이 흔들리고 있는 것으로 나타났다. 중국 정부가 기술굴기를 표방, 정책자금 지원에 적극 나선 데다 국내에서 헬스케어, ICT서비스 등 신성장분야에 대한 투자가 부진하게 이뤄지면서 2010년대 세계 R&D 투자를 이끌던 한국 기업들이 밀리고 있는 것이다.

2일 전국경제인연합회(전경련)이 유럽연합(EU) 집행위원회의 R&D 현황 자료 중 2011년 이후 세계 2500대 R&D 기업 보고서를 분석한 결과 이들 기업 가운데 한국 기업 수는 2014년 80개에서 2019년 56개로 24개 감소한 것으로 확인됐다. R&D 금액 기준으로는 비중이 2014년 3.9%에서 2019년 3.6%로 0.3%포인트 감소했다.

전경련은 "2010년대초부터 국내총생산(GDP) 대비 R&D투자가 2014년 기준 4.29%로 세계 1위를 이끌었지만 흔들리고 있다"면서 "2015년 5월 중국 정부가 '중국제조 2025' 국가전략 수립 후 기술굴기를 앞세운 중국 기업의 약진에 기인한 것"이라고 분석했다.

전경련에 따르면 세계 2500대 R&D 투자 기업 가운데 중국 기업 수는 2011년 56개에서 2019년 536개로 480개 증가했다. 같은 기간 중국 기업 R&D 투자액은 연 평균 30.8% 증가해 2019년에는 중국이 사상 처음으로 일본의 투자액을 넘어서 세계 2위 R&D 투자국이 됐다. 막대한 정부 지원금을 받으면서 R&D 투자에 자금을 쏟아내고 있는 것이다.

또 한국 기업의 R&D 투자가 반도체 등 ICT품목에 편중되고 특정 기업에 대한 의존도가 높다는 점도 위상이 흔들리는 원인으로 꼽힌다. 2019년 세계 2500대 R&D 기업에 진입한 한·중·일 기업의 업종별 구성을 살펴보면 한국의 경우 ICT 제품의 비중이 58.9%에 달해 중국(30%)이나 일본(19%)에 비해 큰 것으로 나타났다. 신성장분야에 대한 R&D 투자 비중이 낮은 것도 문제라고 전경련은 평가했다. ICT서비스, 헬스케어 등 2대 신성장분야에 대한 R&D 투자 비중의 경우 2019년 기준 중국과 일본은 각각 23%, 17%에 달했지만 한국은 4%에 불과했다.

이 외에도 한·미·일·중 4개국의 2019년 R&D 투자금액 1위 기업이 자국 기업 전체 R&D 투자금액에서 차지하는 비중을 보면 미국(알파벳)이 7.5%, 중국(화웨이 인베스트먼트앤홀딩스)이 16.4%, 일본(도요타자동차)이 7.9%인 반면 한국(삼성전자)은 47.2%에 달해 한국의 특정기업 R&D 투자의존도가 높은 것으로 드러났다.

김봉만 전경련 국제협력실장은 "한국은 반도체 등 ICT 제조업 분야에서는 기술 선진국 대열에 합류했으나 헬스케어, 소프트웨어 등 서비스업 비중이 큰 신산업 분야에서는 아직 갈 길이 멀다"면서 "기업경쟁력 훼손, 반기업정서를 조장하는 규제 도입을 지양하고 R&D 투자기업에 대한 세제지원 확대 등 기업 R&D 투자환경을 개선해 신산업 분야 글로벌경쟁력을 강화해야 한다"고 말했다.

