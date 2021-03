네이버, 스마트스토어 상반기 日 출시

[아시아경제 부애리 기자] 네이버가 상반기 내 스마트스토어를 일본에 출시한다고 1일 밝혔다.

라인과 Z홀딩스(ZHD)는 이날 경영통합 완료를 발표하고 Z홀딩스의 커머스 사업 구상을 공개했다.

네이버는 일본 이커머스(전자상거래) 시장의 급성장에 따라 일본 판매자들이 온라인 쇼핑몰 구축과 관리에 드는 수고를 덜고, 상품 개발이나 비즈니스 성장에만 집중할 수 있도록 스마트스토어를 통한 솔루션을 제공할 계획이다.

네이버는 ZHD그룹이 보유한 수억 명의 일본 이용자들에게도 커머스 기술 플랫폼을 선보일 기회를 갖게 됐다.

네이버 스마트스토어 플랫폼은 ZHD와 라인, 소프트뱅크, 네이버를 통한 4개사와 제휴·협력을 통해 라인과 야후재팬의 커머스 비즈니스 핵심 툴로 일본 이용자들에게 새로운 커머스 경험을 제공할 전망이다.

한성숙 네이버 대표는 "스마트스토어 속에 녹아있는 첨단 기술력과 판매자의 다양성을 존중하는 방향성이 일본 이커머스 시장에 새로운 흐름을 만들어 내길 기대한다"고 말했다.

한편 네이버 스마트스토어는 2018년 국내 온·오프라인 중소사업자(SME)들을 위해 선보인 무료 온라인 스토어 구축 플랫폼이다.

