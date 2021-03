LH, 단지분야 설계VE 및 자재·공법 선정위원회 위원 모집

설계VE 17개 분야, 자재·공법 선정위원회 6개 분야 위원 선발

오는 17일까지 신청 접수, 26일 위원 위촉, 2023년 3월까지 활동

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 오는 17일까지 단지분야 설계VE 검토위원과 자재·공법 선정위원회 심의위원 모집에 관한 신청 접수를 받는다고 1일 밝혔다.

‘설계VE’는 설계 단계에서 성능을 향상시키고 비용을 절감해 건설공사의 가치를 높이는 건설관리 기법이며, ‘자재·공법 선정위원회’는 토목 및 조경분야에 적용될 자재와 공법 선정의 투명성과 공정성을 높이기 위해 운영 중인 위원회이다.

이번 모집은 코로나 등 특수상황에 즉각 대응할 수 있도록 풍부한 위원 POOL을 구성하고, 설계VE 분야에 3기 신도시 특화계획의 주요 내용인 ‘스마트시티’ 분야를 신설하는 등 기존 모집과 차별점을 뒀다.

모집 대상은 설계VE 17개 분야, 자재·공법 선정위원회 6개 분야로, 자격요건 충족 시 설계VE 검토위원과 자재·공법 선정위원 중복 활동이 가능하다.

선발된 위원은 내달 4월 1일부터 2023년 3월말까지 활동하며, 주요 활동으로 설계VE 검토위원은 각 분야 설계VE에 참여하고, 자재·공법 심의위원은 토목·조경공사 사용 자재와 공법 결정을 위한 위원회에 참여한다.

LH는 위원의 적극적 참여 및 설계·공사 품질 향상을 위해 매년 말 우수 위원을 선정해 포상도 수여할 예정이다.

장철국 LH 건설기술본부장은 “최대한 많은 전문가를 위촉해 건설공사의 가치 향상을 도모하고, 자재·공법 선정의 공정성과 투명성을 강화해 관련 업계와의 상생 발전을 강화할 계획”이라고 말했다.

