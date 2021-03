서울시교육청 9급 공무원 414명 채용…서류마감 4월23일

작년보다 채용규모 20% 감소

행정직 335명·기술직 79명 채용

필기시험 6월5일 실시

[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 9급 공무원 414명을 신규 채용한다.

2일 서울시교육청은 '2021년도 서울특별시교육청 지방공무원 9급 공개(경력)경쟁임용시험 계획'을 공고했다. 올해 채용 규모는 지난해보다 109명(20%) 감소한 414명이다.

필기시험 원서는 4월19일부터 23일까지 5일간 인터넷으로 접수받는다. 필기시험은 6월5일에 전국에서 동시에 치러진다. 주요 과목은 인사혁신처에서, 그 외 과목은 17개 시·도교육청 공동출제본부에서 출제한다.

필기시험 합격자에 한해 8월14일 인성검사, 9월10일 면접시험을 실시하며 10월1일에 최종합격자를 발표할 예정이다.

신규 채용 인원은 ▲공개경쟁 364명 ▲경력경쟁 50명이다. 분야별 ▲행정직 335명(교육행정 290명, 전산 12명, 사서 33명) ▲기술직 79명(공업 3명, 시설 5명, 보건 21명, 시설관리 50명)이다.

사회적약자의 공직 진출 기회를 보장하기 위해 장애인을 총 선발 예정 인원의 7% 이상(31명), 한부모가족 보호대상자를 포함한 저소득층을 2% 이상(10명)으로 각각 구분해 모집한다.

작년에 이어 올해도 학교시설관리 업무부담을 덜고 학교현장 지원강화를 위한 시설관리직렬을 선발한다. 시설관리직렬 선발인원 중 일부를 국가유공자(보훈청 추천) 대상 으로 특별채용할 예정이다.

특성화고·마이스터고 졸업(예정)자 대상 기술직군 선발인원은 '서울특별시교육청 지방공무원 인사규칙' 개정으로 인해 오는 8일 공고할 예정이다.

서울시교육청은 "코로나19 확산방지를 위해 시험 전후 시험장 소독, 방역담당관 지정, 응시자 전원 발열체크, 시험응시자 간 이격거리 확보 등 철저한 시험장 방역으로 안전한 시험장 환경을 조성하도록 노력하겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr