▶박정희 씨 별세, 김철수(대륭산업 대표)·순희·숙희·연숙(제천 토화공방 대표) 씨 모친상= 27일 오전 7시30분, 제천 제일장례식장 VIP실, 발인 3월1일 오전 7시.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr