국채금리 상승에 경기민감株로 투심 이동…성장주ETF도 약세

KRX철강·은행지수 강세…"코로나 피해주 관심↑"

바이오·2차전지ETF 약세, 원자재·에너지ETF 강세

[아시아경제 이민지 기자] 인플레이션에 대한 우려로 미국 국채 금리가 가파르게 상승하면서 철강, 은행 관련 업종에 대한 투자 심리가 크게 확대된 것으로 나타났다.

28일 한국거래소에 따르면 이달 동안 업종지수 상승률이 가장 높은 지수는 KRX철강지수였다. 철강 업종 10개 종목으로 구성된 KRX철강지수는 1385.70에서 지난 26일 1522.49로 9.87% 상승했다. 같은 기간 코스피는 1.23% 오르는 데 그쳤다. 경기민감주(시클리컬)로 꼽히는 철강주는 구리 등 원자재 가격 급등과 맞물려 주가가 상승 곡선을 그리고 있는 것으로 풀이된다.

지수에서 시가총액 비중이 56.6%로 가장 많은 포스코는 이달 들어 14.6%가량 상승했다. 풍산 풍산 103140 | 코스피 증권정보 현재가 36,600 전일대비 100 등락률 +0.27% 거래량 678,843 전일가 36,500 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 풍산, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 9.56% ↑[클릭 e종목]"풍산, 구리값 상승이 주가 상승 모멘텀"풍산, 화폐/금융자동화기기 테마 상승세에 5.51% ↑ close 은 구리 가격 강세로 이익기대치가 높아져 같은 기간 28.4% 상승했다. 경제활동 선행지수로 사용되는 구리 가격이 사상 최고가인 1만달러을 돌파할 수 있다는 전망이 나오면서 주가가 크게 오른 것으로 풀이된다. 이어 영풍 영풍 000670 | 코스피 증권정보 현재가 620,000 전일대비 28,000 등락률 -4.32% 거래량 3,199 전일가 648,000 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 영풍, 보통주당 1만원 현금배당 결정임기 제한에…올 대기업 사외이사 84명 물갈이[e공시 눈에 띄네] 코스피-4일 close (20%), 세아베스틸 세아베스틸 001430 | 코스피 증권정보 현재가 14,700 전일대비 200 등락률 -1.34% 거래량 302,435 전일가 14,900 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 '소액주주 우선' 차등배당 나선 기업들 주목세아베스틸, 주당 200원 현금배당 결정세아베스틸, 지난해 영업손실 32억원…적자 전환 close (20%), 고려제강 고려제강 002240 | 코스피 증권정보 현재가 16,500 전일대비 950 등락률 -5.44% 거래량 673,832 전일가 17,450 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 교량 재료 '강선', 세계최고 강도등급 국제표준 등록고려제강, 철강 주요종목 테마 상승세에 5.35% ↑6월 3일 코스피, 59.81p 오른 2147.00 마감(2.87%↑) close (17%), 동국제강 동국제강 001230 | 코스피 증권정보 현재가 8,990 전일대비 360 등락률 -3.85% 거래량 2,694,425 전일가 9,350 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 김연극 동국제강 사장, 부산·포항공장 방문…"안전 예산 역대 최대 250억 투자"동국제강 부산공장 또 사망 사고동국제강, 3년 만에 당기순이익 흑자전환 close (16%), KG동부제철(12%) 등도 상승했다.

변준호 흥국증권 연구원은 “시장이 코로나19가 잡혀갈 수 있다는 데 베팅을 하고 있다”며 “아직 덜 오른 경기민감주(시클리컬)와 코로나19 피해주에 대한 관심이 지속적으로 확대될 것으로 보인다”고 설명했다.

금융지주와 은행 종목 8개로 구성된 KRX은행지수도 572.37에서 626.73으로 9.5% 상승했다. 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 37,050 전일대비 800 등락률 -2.11% 거래량 2,590,493 전일가 37,850 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세하나금융투자, 지난해 영업이익 4813억원…전년 대비 37.7%↑한화·삼성證 펀드판매 'A+'.. 은행은 'C' close 는 13.4% 상승했고 JB금융지주 JB금융지주 175330 | 코스피 증권정보 현재가 5,830 전일대비 50 등락률 -0.85% 거래량 405,819 전일가 5,880 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일[클릭 e종목]"JB금융지주, 업종 내 차별화된 ROE 부각"전북은행, 3Q 영업익 478억…전년比 25%↑ close (12.5%), DGB금융지주 DGB금융지주 139130 | 코스피 증권정보 현재가 7,070 전일대비 70 등락률 -0.98% 거래량 521,677 전일가 7,140 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-8일DGB금융, 지난해 순이익 3323억원…전년比 8.1%↑[e공시 눈에 띄네]코스피-21일 close (10.9%), 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 9,580 전일대비 240 등락률 -2.44% 거래량 2,794,858 전일가 9,820 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 코스피서 1.2兆 내다판 外人들, 은행주에는 3200억 베팅배당락 후 코스피는 역대 최고가인데…또 소외된 금융주돌고 도는 순환매…실적 기대에도 비상 못한 금융주 close (8.6%), KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 43,800 전일대비 950 등락률 -2.12% 거래량 2,596,968 전일가 44,750 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 전경련 "ESG 확산, 반도체·바이오·자동차 수혜…석유·철강은 타격"코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여 close (8.6%), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 1,150 등락률 -3.37% 거래량 4,124,995 전일가 34,100 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 코스피 오전 중 '갈팡질팡'…외국인 3거래일 연속 순매도세외국인, 2주 연속 '사자'…카카오 가장 많이 사들여한화·삼성證 펀드판매 'A+'.. 은행은 'C' close (7.5%), BNK금융지주 BNK금융지주 138930 | 코스피 증권정보 현재가 5,900 전일대비 80 등락률 -1.34% 거래량 2,135,501 전일가 5,980 2021.02.26 15:30 장마감 관련기사 코스피서 1.2兆 내다판 外人들, 은행주에는 3200억 베팅외국인, 5주만에 '팔자'…지난달 30일 최대 규모 매도 영향[클릭 e종목]"BNK금융지주, 내년 10%대 증익 전망...목표가 7%↑" close (7.8%) 등도 상승했다.

앞서 은행지수는 금융당국의 배당 축소 권고로 지난해 말부터 부진한 흐름을 보였다. 이달 들어선 금리 상승에 따른 순이자마진(NIM) 증가가 예상됨에 따라 반등을 시도하고 있는 것으로 보인다.

이외에도 KRX운송(8.24%), 보험(7.96%), 건설(5.12%), 방송통신(4.23%) 등도 코스피 대비 상승률이 높았던 것으로 집계됐다. 지난달 상승장을 이끈 자동차(-2.04%)와 정보기술(0.38%) 등은 코스피 대비 부진한 수익률을 보였다. KRX자동차 지수와 정보기술 지수의 1월 상승률은 각각 21.13%, 7.14%였다.

상징지수펀드(ETF)시장에서도 경기민감주 관련 ETF에 투심이 집중됐다. 한국거래소에 따르면 'KODEX 철강'은 이달에 10.08% 상승해 국내 ETF 중 가장 높은 상승률을 기록했다. 코로나19로부터의 정상화 기대가 반영되면서 'TIGER 여행레저‘(9.64%)와 'TIGER 은행'(8.78%)도 강세를 보였다.

반면 'TIGER KRX 바이오 K-뉴딜' ETF는 이달에 10.79% 하락했다. 이는 국내 주식을 기초 자산으로 삼은 ETF(레버리지 제외) 가운데 최대 하락률이다. 이외에도 'TIGER KRX 게임 K-뉴딜'(-6.37%), 'TIGER KRX 2차전지 K-뉴딜'(-6.19%) 등도 이달 들어 약세를 기록했다.

해외 ETF 중에선 ‘KBSTAR 미국 S&P 원유생산기업(합성 H)'(24.66%)와 'KODEX 미국 S&P 에너지(합성)'(23.73%) 등 에너지 관련 기업들의 주가를 추종하는 ETF가 크게 올랐다.

송승연 한국투자증권 연구원은 “경기회복에 대한 기대감이 시장에 반영되면서 금리와 물가 모두 상승하는 리플레이션 국면이 전개되면서 관련 ETF에도 지속적인 자금 유입세가 나타나고 있다”며 “경기회복의 수혜를 받을 수 있는 중소형 가치주 ETF에 주목할 시점”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr