한은 "코로나 이후 구인-구직 격차커져…생산성↓ 실업률↑"

한국은행 조사통계월보

'코로나19 이후 노동시장 미스매치 상황 평가'

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 사태로 인한 고용 충격으로 일자리를 구하는 사람은 많아진 한편, 채용하는 기업 등 구인자는 줄면서 노동시장 미스매치가 더욱 심화한 것으로 나타났다. 노동시장 미스매치가 고착화할 경우 고용회복은 상당기간 지연되고, 노동생산성 손실은 더 확대될 것이라는 분석이다.

1일 한국은행이 발표한 '조사통계월보'에 따르면, 코로나19 이후 산업간 구인-구직 격차가 확대되고 노동시장 효율성은 떨어지면서 미스매치 지수가 큰 폭으로 상승했다. 2018~2019년 평균 6.4% 수준이던 미스매치 지수는 작년 2분기 7.3%, 3분기 9.2%, 4분기엔 11.1%까지 높아졌다.

코로나19로 일자리를 잃은 서비스업 종사자들이 인력 수요가 높은 건설업 등으로 많이 이동하지 못하는 것이 구인-구직 격차가 확대된 요인이다. 구인자를 구직자에게 연결시켜주는 매칭 효율성이 떨어지고, 교육 부족 등으로 서비스업 종사자들이 다른 산업으로 이동해 일자리를 찾기 어려운 것도 하나의 원인이다.

황수빈 한은 조사국 고용분석팀 과장은 "특히 지난해 실업률 상승은 노동시장 미스매치가 확대된 것이 상당 부분 기인한 것으로 추정된다"고 설명했다. 이어 "코로나19 이후 미스매치가 확대된 것은 감염병 충격이 일부 취약부문에 집중된데다, 취업난이 가중되면서 노동시장의 효율성이 떨어진 데 크게 기인했다"고 말했다.

이처럼 산업, 직종간 구인-구직 격차가 확대되면서 실업률은 더 높아진 것으로 보인다. 조사에 따르면 2015~2019년 평균 수준과 비교할 때 지난해 미스매치 실업률이 실제 실업률에 기여한 정도는 33.8%(연중 월평균 기준)로 나타났다. 산업간 노동배분의 비효율성으로 인한 노동생산성(부가가치/취업자수) 손실은 2020년중 1.9%로 확대됐다.

황 과장은 "글로벌 금융위기 당시 미스매치 지수가 크게 상승한 뒤 높은 수준을 지속했던 점에 비춰 볼 때, 이번 충격이 구조적 문제로 고착화될 가능성도 있다"며 "노동시장의 미스매치 심화는 실업률 상승, 채용 부진, 노동생산성 하락 등의 부정적 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.

또 "노동시장 미스매치가 고착화하면 낙인효과 등으로 고용회복이 상당기간 지연되고 비효율적 노동배분으로 인한 노동생산성 손실이 더욱 확대될 수 있다"며 "공공 및 민간 고용지원 서비스를 활성화해 기업 및 구직자간 정보 비대칭성을 완화하는 한편, 인력이 부족한 산업을 중심으로 직업교육을 강화함으로써 산업간 고용재조정을 유도하고 노동생산성을 제고할 필요가 있다"고 조언했다.

