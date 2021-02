현대차 올뉴i20, '인도 올해의 차' 선정…기아 '쏘넷' 2위

[아시아경제 김흥순 기자] 현대자동차 '올 뉴 i20'이 인도에서 '올해의 차'(ICOTY)로 선정됐다.

현대차 인도법인은 올 뉴 i20이 인도 내 최고 권위를 자랑하는 'ICOTY 2021' 시상식에서 평가단으로부터 104점을 얻어 수상 차량으로 뽑혔다고 27일 밝혔다. 2008년(i10), 2014년(그랜드 i10), 2015년(엘리트 i20), 2016년(크레타), 2018년(베르나), 2020년(베뉴)에 이어 7번째로 ICOTY를 수상했다.

ICOTY는 인도 내 저명한 자동차 전문기자 17명으로 구성된 평가단이 선정한다. 이들은 승차감, 안전성, 기술 혁신, 가격 대비 성능, 연비 우수성 등을 따져 점수를 매긴다.

26일 뉴델리 인근 구루그람(옛 구르가온)에서 열린 이번 시상식에서는 기아의 소형 스포츠유틸리티차(SUV) 쏘넷이 91점으로 2위를 차지했다. 3위는 78점을 얻은 마힌드라 타르였다.

기존 i20 모델을 완전 변경한 올 뉴 i20은 프리미엄 해치백 모델로 지난해 11월부터 인도 시장에서 선보인 현대차의 전략 차량이다. 해치백은 승용차 형태를 유지한 채 객실과 트렁크의 구분을 없애고 뒷문을 위로 열리게 한 차량이다.

현대차는 지난해 10월 인도시장에서 차량 5만6605대를 팔아 월 최다 판매 기록을 세웠고, 그 다음 달에도 역대 11월 기준 최다 판매량(4만8천800대)을 기록했다.

