코로나 백신 접종이 시작된 26일 인천시 중구 인천공항 화물터미널에서 경찰을 비롯한 백신 수송 관계자들이 백신 공동구매 국제프로젝트인 '코백스 퍼실리티'를 통해 공급받은 화이자 백신을 수송하고 있다./영종도=공항사진기자단

