카카오 주식 액면분할 단행…500원→100원

[아시아경제 황윤주 기자] 카카오 이사회를 열고 유통주식 수 확대를 위해 보통주 1주당 가액을 500원에서 100원으로 분할하기로 결정했다고 25일 공시했다.

이에 따라 카카오 의 발행 주식 수는 8870만4620주에서 4억4352만3100주로 늘어난다. 신주는 오는 4월 15일 상장될 예정이다. 4월 12∼14일에는 거래가 정지된다.

카카오 는 내달 29일 주주총회에서 해당 안건을 상정할 예정이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr