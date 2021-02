[아시아경제 조성필 기자] 정의용 외교부 장관은 24일 오후 모하마드 자바드 자리프 이란 외무장관과 전화 통화에서 양국관계 발전과 확대 방안에 대해 폭넓게 의견을 교환했다고 외교부가 밝혔다.

외교부에 따르면 정 장관은 통화에서 지난 1월부터 이란에 억류 중인 한국 선장·선박의 억류를 조속히 해제할 것을 촉구했다. 또 정 장관은 자리프 장관이 한국 내 동결 원화자금 문제와 관련해 조속한 해결을 요청한데 대해 "우리 정부가 진정성을 가지고 최선의 노력을 기울이고 있다"고 설명했다.

아울러 정 장관은 이란 핵합의(JCPOA·포괄적 공동행동계획) 복원을 위한 당사국간 대화 노력을 지지한다는 입장을 표명했다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr