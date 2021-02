TIPA, '글로벌 기술협력 사업 전문위원회' 발족

[아시아경제 이준형 기자] 중소기업기술정보진흥원(TIPA)은 24일 TIPA 기술혁신센터에서 '글로벌 기술협력 사업 전문위원회'를 발족했다고 밝혔다.

위원회는 국내 중소벤처기업의 글로벌 기술 협력을 지원한다. 사업 기본 계획 수립 자문, 생태계 중심 해외기술 개발 협력 사업 지원 체계 마련 등 글로벌 기술 협력 사업 전반에 대한 정책을 자문하는 컨트롤타워 역할을 수행한다.

TIPA는 위원회를 통해 중소벤처기업의 글로벌 시장 진출을 효과적으로 지원할 계획이다. 위원회는 ▲다양한 국가와의 글로벌 기술 협력 네트워크 조성 ▲글로벌 연구개발(R&D) 사업 추진 근거 마련 ▲사업 추진 타당성 검증 등 글로벌 기술 협력 사업 추진체가 돼 중소기업을 지원하게 된다.

대한무역투자진흥공사(KOTRA), 국제협력단(KOICA) 등 글로벌 협력기관에서 활동하거나 관련 분야에서 많은 경험을 가진 각 분야 전문가 9명이 위원으로 위촉된다.

또 전문위원회 격인 '사업 자문단'과 분과위원회 격인 'ODA(선진국에서 개발도상국 및 국제기관에 하는 원조) 자문단' 2개 분과를 구성해 수시로 운영한다. ODA 자문단에서는 우수 기술을 보유한 중소벤처기업이 ODA 사업에 참여할 수 있는 기반을 마련하고 해외 공공판로를 개척할 수 있도록 자문할 계획이다.

이재홍 TIPA 원장은 "TIPA는 지난해부터 국내 중소벤처기업의 해외진출 지원을 위한 협력기관을 발굴해왔다"면서 "위원회를 통해 우수한 기술력을 가진 중소벤처기업의 글로벌 기술역량을 키우고 해외 신시장 진출 지원을 적극 강화할 것"이라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr