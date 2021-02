코로나19 대출 만기 연장·연착륙 방안 다음주 발표

금융위 "상환 부담 집중되지 않도록 연착륙 지원 방안 함께 발표"

"상환유예 대출 규모 총 여신의 0.34% 불과…부실화 우려 제한적"

[아시아경제 이광호 기자]정부가 코로나19로 피해를 본 소상공인·중소기업을 위한 대출 만기 연장과 연착륙 방안을 다음주 초 발표한다.

금융위원회는 24일 정부서울청사에서 열린 비상경제 중앙대책본부 회의 결과 브리핑을 통해 이같이 밝혔다.

김태현 금융위 사무처장은 "(대출 만기 연장 및 이자유예) 연장 조치가 끝나면 어려운 기업들이 곧바로 부실화하는 우려가 생길 수 있다"며 "차주(돈을 빌린 사람)의 상환 부담이 일시에 집중되지 않도록 연착륙 지원 방안을 함께 발표할 생각"이라고 말했다.

김 사무처장은 세부 방안에 대해 "원리금을 분할상환할 때 상환기간을 유예기간 이상으로 충분히 부여하고, 유예기간 중에 발생한 이자는 상환 방법이나 기간에 상관없이 총액을 유지한다"며 "즉 상환유예 된 이자에 대한 이자를 부과하지 않겠다는 것"이라고 설명했다.

그러면서 "차주가 당초 세운 계획보다 조기상환을 원하는 경우에는 중도상환수수료를 받지 않고, 최종적인 상환 방법은 차주가 결정하도록 할 것"이라고 덧붙였다.

은행의 건전성 우려와 관련해선 "상환유예 대출 규모가 총 여신의 0.34%정도밖에 되지 않는다"며 "시뮬레이션 결과, 상환유예 대출이 전부 부실화된 것을 가정해도 연체율, 상환하는 연체율 증가분이 과거 수치에 비해 높지 않다"고 언급했다.

이어 "2013년 부실화 고정이하여신비율 같은 것을 보면 2017년에 1.19% 정도 되는데, 다 반영을 해도 0.99%밖에 되지 않아 부실화의 우려는 제한적"이라고 강조했다.

아울러 "금융회사가 먼저 충당금을 쌓도록 지도해서 예년보다 충당금을 훨씬 많이 쌓고 있다"고 말했다.

금융당국과 금융권은 코로나19 위기 대응 차원에서 지난해 2월 이후 중소기업과 소상공인의 대출 원금 상환의 만기를 연장하고 이자 상환도 유예했다. 지난해 9월 기한이 도래하면서 3월 말까지로 기한을 한 차례 연장했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr