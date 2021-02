나경원, 이수정 경기대 교수 제3호 전문가 고문 섭외

진대제 전 장관·피터 로우 교수 이어

"여성·아동 안전 정책에 자문 활용"

[아시아경제 이현주 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 나경원 국민의힘 예비후보가 이수정 경기대 범죄심리학과 교수를 제3호 전문가 고문으로 섭외했다고 24일 밝혔다.

나 예비후보는 이날 오후 서울 여의도 선거사무소에서 기자회견을 열고 "이수정 교수는 각종 강력범죄 사건에 대한 명쾌한 분석과 방향 제시로 온 국민의 신뢰를 받는 최고의 전문가"라며 "영입 제안을 흔쾌히 수락해주셔서 깊은 감사를 드린다"고 말했다.

이어 "다시는 박원순 전 시장 성폭력 피해자와 같은 분이 나타나지 않도록 이수정 교수 함께 올바른 성의식을 바탕으로 서울시정의 변화 방향을 제시할 것"이라고 강조했다.

이 교수는 "나경원 예비후보가 여성과 아동이 안전한 사회와 피해자 중심 제도를 만드는데 앞장설 것"이라고 하면서 "여성과 야동, 약자 보호 정책에 빈틈이 없도록 채우는 것이 제 역할이라 생각한다"고 말했다.

나 예비후보는 자치경찰제 도입으로 서울시장 권한이 확대된 만큼 여성과 아동 안전 정책을 수립하는 데 이수정 교수의 자문을 활용할 계획이다. 나 예비후보 전문가 고문 영입은 이번이 세 번째로 진대제 전 장관, 피터 로우 하버드대 교수가 참여했다.

