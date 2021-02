올 상반기 중 10개 생수업체서 '무라벨' 제품 나온다

환경부-샘물제조업체, '상표띠 없는 투명페트병 사용' MOU

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 농심과 풀무원 등 10개 먹는샘물 제조업체가 올 상반기 안에 상표띠(라벨) 없는 생수를 출시하기로 했다. 올해 말까지 출시되는 먹는샘물 제품 중 20% 이상을 해당 제품으로 전환하겠다는 목표도 세웠다.

환경부는 23일 오후 서울 여의도 글래드호텔에서 농심과 동원에프엔비, 로터스, 롯데칠성음료, 산수음료, 스파클, 제주특별자치도개발공사, 코카콜라음료, 풀무원샘물, 하이트진로음료 등 10개 먹는물 제조업체와 '상표띠 없는 투명페트병 사용' 업무 협약식을 체결했다고 밝혔다. 10개 업체의 먹는샘물 생산량 점유율은 74%에 달한다.

이번 업무협약은 지난해 12월4일 먹는샘물 용기의 자원순환 촉진을 위해 '상표띠가 없는 먹는샘물(소포장제품)'과 '병마개에 상표띠가 부착된 먹는샘물(낱개 제품)'의 생산·판매 허용과 연계해 추진되는 것이다.

이들은 상표띠 없는 투명페트병 먹는샘물 제품은 묶음 포장용으로 우선 출시될 예정이며, 향후 개별포장까지 확대해 나가기로 했다. 올해 말까지 상표띠 없는 페트병을 2만t 이상 생산하는 것 목표다. 이는 시중에 출시되는 먹는샘물 페트병 생산량 10만40000t의 20% 수준이다.

환경부는 상표띠 없는 투명페트병의 생산이 확대될 수 있도록 유인책을 마련하는 등 제도적 지원을 확대해 나가기로 했다. 상표띠 없는 투명페트병에 대해 2019년 12월25일부터 시행하고 있는 재활용 용이성 평가에서 '재활용 최우수' 등급을 부여한다. 최우수 등급을 받은 제조업체는 생산자책임재활용 분담금을 최대 50%까지 경감 받는다.

한정애 환경부 장관은 "상표띠 없는 페트병은 지난해 12월24일 발표한 생활폐기물 탈플라스틱 대책의 핵심 내용인 플라스틱 감량과 재활용 촉진에 적합한 제품"이라며 "상표띠 없는 페트병이 전 세계적으로 대한민국 친환경 포장재를 대표하는 하나의 상징이 되길 바란다"고 말했다.

