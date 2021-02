친환경차, 2030년 신차판매의 83%로 확대…785만대 보급

산업부, '제4차 친환경자동차 기본계획' 확정

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부가 오는 2030년까지 친환경차를 785만대 보급해 친환경차 비중을 전체 신차판매의 83%, 전체차량의 30% 수준까지 끌어올린다. 자동차 온실가스도 2030년 24% 감축할 방침이다.

산업통상자원부는 23일 정세균 국무총리 주재 국무회의를 통해 이 같은 내용을 담은 '제4차 친환경자동차 기본계획'을 확정했다고 밝혔다. 친환경차 기본계획은 친환경차 확산 및 자동차산업 경제력 제고를 위한 5년 단위 계획으로, 지난 18일 국정현안점검조정회의를 통해 공개됐다.

정부는 2030년까지 온실가스 24% 감축을 목표로 2025년 283만대, 2030년 785만대의 친환경차를 누적 보급한다. 전체 차량의 각각 11%, 30% 비중이다. 신차판매에서 차지하는 비중은 각각 51%, 83%까지 끌어올린다는 방침이다.

이를 위해 국가·지자체·공공기관 등 공공부문 전기 수소차 의무구매비율을 올해 80%에서 2023년 100%로 상향한다. 렌터카·대기업 등 민간수요자를 대상으로 친환경차 구매목표제를 도입, 구매비율을 올해 10%, 2022년 12%로 단계적으로 올릴 방침이다. 택시·버스·트럭 등 영업용 차량 보조금과 인센티브도 확대한다.

전기·수소차 충전 인프라도 확충한다. 전기차 충전기를 2025년까지 보급대수의 50% 이상인 50만기로 늘리고, 20분 충전으로 300㎞ 주행이 가능한 초급속 충전기도 올해 123기로 확대한다. 수소차 충전기도 2025년까지 450기로 늘릴 방침이다. 신축건물 충전기 의무설치비율 또한 2022년 5%, 2025년 10%로 확대한다. 기축건물에도 충전기 설치의무를 부과해 2022년 공공건물의 2%, 2023~2025년 민간건물의 2%로 상향한다.

아울러 전용 플랫폼, 부품소재 국산화를 지원해 친환경차 가격을 2025년까지 1000만원 이상 내린다. 배터리 리스 사업을 통해 초기구매비용을 절반 가량 낮춘다는 방침이다.

이 밖에 자동차 온실가스 기준에 전주기 온실가스 평가를 반영하는 방안도 검토한다.

정부는 이를 통해 친환경차 수출을 2020년 연간 28만대에서 2025년 83만대로 확대, 전체 수출 중 차지하는 비중을 현재 14.6%에서 34.6%까지 끌어올린다는 방침이다. 이밖에도 2025년까지 500개, 2030년까지 1000개의 부품기업을 미래차 분야로 전환한다.

산업부 관계자는 "친환경차는 수송분야 온실가스와 미세먼지를 줄이는 효과적인 수단이자 미래 먹거리를 책임질 성장동력"이라며 "제4차 친환경자동차 기본계획을 범부처와 협력해 차질없이 이행해 나가겠다"고 밝혔다.

