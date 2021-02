[아시아경제 송화정 기자] 개인투자자들이 빚을 내 주식을 사는 '빚투'가 22조원을 돌파하는 등 연일 사상 최고치를 갈아치우고 있다.

22일 금융투자협회에 따르면 지난 19일 기준 증권사의 신용공여 잔고는 전일 대비 3206억원 증가한 22조2232억원으로 집계됐다. 신용공여 잔고가 22조원을 넘어선 것은 이번이 처음이다.

신용융자거래 잔고는 개인들이 주식 투자를 위해 증권사에서 빌린 금액으로, 지난 10일(21조6354억원) 이후 6거래일 연속 사상 최고치를 다시 쓰고 있다.

신용융자 잔고는 지난해 말 19조원대에서 1월 초 20조원을 넘어섰고 25일에는 21조6331억원까지 치솟았다. 이후 코스피 상승세가 주춤하며 조정을 보이자 감소세를 나타내며 지난 2일에는 20조원 아래로 떨어졌다. 이후 다시 상승하기 시작하며 11거래일 연속 증가세를 보였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr