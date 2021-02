[아시아경제 최대열 기자] 대림건설 대림건설 001880 | 코스피 증권정보 현재가 32,700 전일대비 1,000 등락률 -2.97% 거래량 93,390 전일가 33,700 2021.02.22 15:30 장마감 관련기사 '북천안 물류센터' 2700억 PF 성사[기업 자금조달]대림코퍼, 홈플러스 점포 인수용 1600억 사모채 발행대림건설, 1382억 규모 평택 화양지구 부지조성공사 계약 close 은 도시철도 일부 구간 공사계약을 729억839만원에 수주했다고 22일 공시했다.

