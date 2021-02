"외투기업 취업은 어떻게?"…KOTRA, 인사담당자 초청 행사

[아시아경제 김흥순 기자] KOTRA는 22일 서울 염곡동 본사 인베스트코리아플라자에서 '외국인투자기업(외투기업) 만남의 날' 행사를 열고 외국계 취업을 희망하는 구직자 20명과 신규채용 계획이 있는 외투기업 담당자가 집중적으로 소통하는 자리를 마련했다고 밝혔다.

이날 행사에는 독일계 외투기업 '한국드레가'가 참가했다. 드레가는 전 세계 190개국에 진출했으며 직원 1만4500명이 근무하고 있다. 한국드레가는 1990년에 설립됐으며 의료와 산업 안전 기술 장비를 취급하고 있다. 정광열 한국드레가 차장은 "최근 대규모 채용행사가 취소 또는 축소되면서 인력 채용에 어려움이 있다"며 "이번 외투기업 만남의 날 행사가 많은 도움이 됐다"고 말했다.

KOTRA는 이날 행사를 시작으로 향후 '외투기업 만남의 날'을 정례화할 계획이라고 설명했다. 매달 한 차례 외투기업 인사담당자를 초청해 외국계 기업 입사를 희망하는 취업준비생의 궁금증을 직접 풀어주겠다는 취지다.

장상현 KOTRA 인베스트코리아 대표는 "최근 코로나19로 대규모 채용 관련 행사 개최가 어렵다"며 "규모는 크지 않더라도 기업과 구직자 모두에게 실질적인 도움을 주는 행사를 추가로 발굴해 추진하겠다"고 말했다.

