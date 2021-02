이재명, 코로나 中 우한교민 받아준 이천시에 '100억' 통큰 지원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 이천시 남부권역 지역주민의 오랜 숙원사업이자 체육문화활동 증진을 위한 복합문화스포츠센터 건립에 100억원을 지원한다.

이재명 경기도지사는 22일 경기도청에서 엄태준 이천시장과 '이천시 남부권 복합문화스포츠센터 건립을 위한 업무협약'을 개최했다.

이날 협약식에는 최만식 경기도의회 문화체육관광위원장과 김인영 도의원이 함께 했다.

도는 이날 협약에 따라 복합문화스포츠센터 건립과 관련해 행정ㆍ재정적 지원한다. 이천시는 부지와 건립재원을 확보해 센터를 조속히 건립하기 위해 노력하기로 했다.

이재명 지사는 "이 사업에 대해 경기도가 전례 없는 지원을 하게 된 계기는 우한 교민들께서 코로나19 때문에 귀국했을 때 국방어학원과 이천주민들께서 흔쾌히 받아주셨기 때문"이라며 "매우 감사하게 생각하고, 공동체의 일원으로서 어떤 태도를 가져야 하는가에 대한 모범적인 사례로 이를 기억하게 할 만한 것이 있으면 좋겠다고 생각해 제안을 드렸다"고 전했다.

그는 그러면서 "1380만 도민을 대표해서 이천시민의 넓은 포용의식, 연대의식에 진심으로 감사드린다"며 "신속하게 사업이 추진돼 주민들께서 자부심을 갖고 문화체육을 즐기는 좋은 공간으로 거듭나길 바란다"고 덧붙였다.

엄태준 시장은 "정부에서 그런 결정(우한교민 임시생활시설 지정)을 했을 때 고민이 많았지만 우리 주민들이 마음을 모아주고 교민들이 따뜻하게 계시다가 가실 수 있도록 해서 시장인 저도 자부심을 느꼈었다. 앞으로도 경기도정에 잘 협력하겠다"고 약속했다.

이천시 남부권 복합문화스포츠센터는 이천시 장호원읍 장호원리에 연면적 7891㎡ 지상 2층ㆍ지하 2층 규모로 건립된다. 수영장(25m×6레인)과 공연장(300석), 체력단련실, 전시관 등이 들어서게 된다.

이천시는 소외된 남부권역(장호원읍, 율면, 설성면) 지역주민들에게 체육 및 문화예술 활동의 장을 마련하기 위해 2019년 3월 남부권 복합문화체육센터 건립 계획안을 마련했다.

복합문화체육센터 총 사업비 300억원이 들어가며 경기도는 이 중 100억원을 지원하고 나머지는 국비 지원과 이천시 자체예산으로 충당할 예정이다.

이천시는 공공건축 사전검토 등 사전심사 및 건축설계 공모를 통해 올해 연말 공사에 들어간다. 공사기간은 2년으로 2023년 12월 완공 예정이다.

시설은 장애인과 비장애인이 함께 사용하는 공간으로 조성해 주민들의 건강증진과 삶의 질 향상에 기여할 것으로 도는 기대하고 있다.

한편 정부는 지난해 2월 이천 합동군사대 부속기관인 국방어학원을 세 번째 중국 우한 교민 임시생활시설로 지정했다. 당시 이재명 지사는 이천을 직접 방문해 주민들에게 감사를 표하고 지역경제 활성화를 위한 지원을 약속했다.

