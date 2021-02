하태경, 정청래에 "국민이 기미상궁?…文에게 잘 보이려다 부담만 줘"

하태경, 정청래에 "백신 불안감만 키워"

정청래 "유승민, 불안하면 당신과 내가 먼저 맞자"

[아시아경제 허미담 기자] 하태경 국민의힘 의원은 22일 정청래 더불어민주당 의원을 향해 "백신 불안감만 키웠다. 대통령에게 잘 보이려다 오히려 부담만 줬다"며 "국민은 대통령의 기미상궁이 아니다"고 일갈했다.

하 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "유승민 전 국민의힘 의원이 대통령과 방역당국 책임자가 아스트라제네카 백신 접종 모범을 보여야 한다고 주장하자 정 의원이 국가원수가 실험 대상이냐고 발끈했다"며 이같이 말했다.

그는 "(정 의원의 발언은) 백신 불안감을 조장하는 위험한 발언"이라며 "정 의원의 발언을 듣고 누가 아스트라제네카 백신을 맞으려 하겠냐"고 반문했다.

이어 "대통령을 돕는다면서 부담만 더 준 것"이라며 "대통령이 못 맞을 백신이라면 국민에게도 맞히면 안 된다"고 지적했다.

앞서 '문재인 대통령이 코로나19 백신 1호 접종자가 돼야 한다'는 유 전 의원의 주장에 정 의원은 "국가 원수가 실험 대상인가"라며 "이는 국가원수에 대한 조롱이자 모독"이라고 비판한 바 있다.

이후 정 의원은 재차 글을 올려 유 전 의원을 향해 "국민건강이 걱정되면 당신과 내가 먼저 백신접종을 맞자. 우리 두 사람도 우선 접종 대상은 아니지만 국민들께서 허락한다면 둘이 모범을 보이자"고 제안했다.

이를 두고 하 의원은 "자기 말이 궁색해지니 이제 정 의원은 자기와 함께 맞자고 한다"며 "아스트라제네카는 65에 이상 노인에게 리스크가 있다는 건데 아직 50대인 정 의원은 그 사실도 모르는 모양"이라고 꼬집었다.

그러면서 그는 "우리나라 상반기 접종 물량의 상당 부분을 차지하는 아스트라제네카 백신은 전 세계적으로 효용성에 대한 우려가 있다"며 "이런 상황에서 국민들이 코로나19 백신에 대한 믿음을 갖게 하는 것은 대통령과 방역당국 책임자들의 당연한 책무"라고 강조했다.

이어 "전세계 수많은 나라 지도자들이 백신에 대한 불안감을 해소하기 위해 실시간 중계까지 하며 모범을 보이고 있다"고 덧붙였다.

하 의원은 "그런데 정 의원과 민주당은 모범을 보이라는 의견에 대해 대통령은 실험 대상이 아니라는 엉뚱한 주장을 하고 있다"며 "그럼 아스트라제네카 백신 접종하는 국민은 조선시대 기미상궁이라도 되는 거냐"고 목소리를 높였다.

끝으로 그는 "정 의원과 민주당은 더 이상 백신에 대한 불안감 조장해선 안 된다"고 했다.

