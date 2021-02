당국 "AZ백신 26일 오전부터 접종…'코백스' 화이자 백신은 27일"

이번주 국내 코로나19 백신 접종 스타트

코백스 화이자 백신 26일 국내 도착…다음날 의료진 접종

하루 전인 26일 오전 9시 AZ 백신 접종 시작

[아시아경제 김지희 기자] 이달 26일 코백스를 통해 국내에 처음으로 도착하는 화이자 백신 5만8000명분이 다음날인 27일부터 코로나19 환자 치료병원 종사자 약 5만5000명에게 접종을 시작한다.

정은경 중앙방역대책본부장은 22일 코로나19 정례브리핑에서 "오는 26일 코백스 화이자 백신 5만8000명분이 도착한다"며 "이번 백신의 접종은 중앙 및 각 권역별 코로나19 예방접종센터에서 실시하고, 센터 방문에 따른 진료공백을 최소화하기 위해 접종대상자가 120명이 넘는 감염병 전담병원은 자체 접종을 진행한다"고 밝혔다.

화이자 백신의 경우 코로나19 거점전담병원, 감염병전담병원, 중증환자치료병상, 생활치료센터 종사자 등이 우선접종대상이다. 국립중앙의료원을 비롯해 순천향대학교 천안병원, 양산 부산대학교병원, 조선대학교병원, 대구 계명대 동산병원에 접종센터가 마련됐다.

정 본부장은 "예방접종은 중앙예방접종센터, 권역 및 지역예방접종센터, 자체 접종 의료기관 순으로 이뤄질 예정”이라며 “아무래도 처음 도입한 백신이고, 또 냉동백신 관리에 대한 난이도가 있어 화이자 백신의 접종을 안전하게 실시할 수 있도록 자체 접종 의료기관은 예방접종센터에서 현장 교육에 참여하도록 해 관리하겠다"고 말했다.

아울러 아스트라제네카 백신의 접종은 화이자 백신의 접종이 시작되기 하루 전날인 26일 오전 9시부터 시작된다. 국내 위탁생산업체인 SK바이오사이언스에서 약 75만명분을 24일에서 28일까지 닷새간 순차적으로 경기도 이천 소재 물류센터로 공급한다. 공급에 맞춰 의료기관별 예방접종 백신을 소분, 25일부터 28일까지 전국 보건소와 요양병원에 운송할 예정이다.

접종에 앞서 25일부터 예방접종등록 기능도 개통된다. 접종기관에서 대상자를 조회하고 접종 실시 후 예방접종 상세 기록을 입력할 수 있는 기능이다. 이를 통해 피접종자의 이름 또는 주민등록번호로 접종대상자 여부 확인할 수 있다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr