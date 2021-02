오세훈 "시장 중도사퇴 반성하지만…나라 위한 노력"

물러난지 10년만에 재도전

안심소득 등 선별복지 공약

시정 경험 경쟁력으로 꼽아

"빚 갚는다는 마음으로 나서"

[아시아경제 나주석 기자] "(서울시장에서) 중도사퇴한 것에 반성하고 사죄드린다."

오세훈 국민의힘 서울시장 예비후보는 19일 아시아경제와 인터뷰에서 10년 전 무상급식 논란에 시장직을 걸었던 부분에 대해 이렇게 말하면서도 "주민투표 자체는 의미가 있었다. 나라의 미래를 위해 가치를 지키려는 저의 노력이었다"고 말했다.

2011년 당시 서울시장이던 오 예비후보는 하위소득 계층의 자녀에만 무상급식을 제공할지, 소득 구분 없이 무상급식을 실시할 것인지를 두고 주민투표를 진행했다. 저조한 투표율로 개표가 무산됐고 그는 이 일로 시장직에서 물러났다.

그는 다시 서울시장직에 도전하며 10년 전 선별복지에 대한 신념을 다시 다지고 있다. 중위소득 이하 200가구를 대상으로 3년 간 안심소득 실험 후 복지체계 전반을 구조조정을 하겠다는 청사진도 내놨다. 안심소득은 보편복지를 표방한 기본소득에 맞서, 소득 하위층에 하후상박식 현금지원을 핵심으로 한 복지제도다. 오 예비후보는 "2년 간 제도를 운영하며 관찰을 한 뒤 1년 동안 분석을 거쳐 정말로 근로의욕이 고취되는지, 소비성향은 어떤지, 다른 복지혜택을 받는 분들과 비교했을 때 어떤 장단점이 있는지 볼 것"이라며 "장단점 비교가 되면 확대할지 중단할지 결정하겠다"고 말했다.

당내 경선에 참여 중인 그는 다른 후보와 차별화된 경쟁력으로 자신의 시정 경험을 꼽았다. 그는 "서울시가 위기상황이기 때문에 시정을 이해하고 적응하다보면 임기가 끝날 수 있다"고 진단했다. 오 예비후보는 이어 "서울시민에 빚을 갚아야 한다는 마음으로 나섰다. 서울시장에 당선된다면 연임에 도전하겠다"고 밝혔다.

서울시 구청장(25명중 24명)과 시의원(109명중 101명) 모두 더불어민주당이 절대 우위인 상황에서 협치 방안에 대해 ‘시민의 힘’을 빌려 시정을 이끌겠다고 밝혔다. 그는 "생활행정 쟁점의 경우에는 여야간 이견이 끄지 않다"면서도 "여야간 생각이 다를 수 있는데 이런 건 서울시민들의 힘을 빌려야 한다. 이 방향이 바람직하다고 공론화된다면 시의회도 반대만 할 수 있겠냐"고 말했다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr