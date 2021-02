[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 김천시는 지역사회보장협의체(공동위원장 김충섭·배수향)에서 지난 19일 위원 70여명을 대상으로 비대면 역량강화교육을 실시했다고 22일 밝혔다.

이번 교육은 복지, 보건의료, 주거, 교육 등 다양한 사회보장분야에서 활동하고 있는 협의체 위원들이 지역사회변화에 능동적으로 대응할 수 있는 역량을 강화하기 위해 마련됐다.

코로나19 확산방지를 위해 온라인 화상프로그램(ZOOM)으로 진행된 이날 교육에는 초빙 강사 김미경 웰펌대표가 '협의체 위원의 원활한 조직 소통방법' '복지패러다임의 전환에 따른 지역복지 실천 전략'이란 주제로 강연했다.

한편, 김천시지역사회보장협의체는 복지서비스를 제공하는 민관협력 기구로, 70여개 기관·단체에서 500여명이 위원으로 참여하고 있다.

