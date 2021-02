[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 에이치엔티=채무상환 위해 100억원 규모 전환사채 발행 결정

◆ 쎌바이오텍=지난해 4분기 연결 기준 매출 109억원, 영업이익 12억원 잠정실적 기록

◆ 경남제약=파생상품 금융부채(제5회차 전환사채) 평가손실 발생. 손실누계잔액 93억원

◆ 골프존뉴딘홀딩스=자회사 골프존카운티자산관리, 보통주 1주당 3512원 현금배당 결정

◆ 에스제이케이=김도윤 대표 해임 및 나종욱, 김민강 각자대표 신규 선임

◆ 러셀=보통주 1주당 25원 현금배당 결정

◆ 코리아에프티=보통주 1주당 30원 현금배당 결정

◆ 이엑스티=영농법인성남난생산자조합에 약 125억원 2022년 2월19일까지 대여

◆ 삼표시멘트=보통주 1주당 75원 현금배당 결정

◆ 에이프로젠 H&G=모바일게임 '포트리스M' 퍼블리싱 계약 조기 종료

◆ 나노신소재=보통주 1주당 100원, 상환우선주 1주당 1316원 현금배당 결정

◆ 서희건설=화성신남 지역주택조합에 1038억원 규모 채무보증 결정

◆ 엔지스테크널러지=52억원 상당 전환사채권 처분 결정

◆ 에스디시스템=한국거래소로부터 상장적격성 실질심사 대상 결정

◆ 에스에너지=보통주 1주당 50원 현금배당 결정

◆ 위니아딤채=상장적격성 실실심사 대상 제외 결정에 22일부터 주권매매거래정지 해제

◆ 더블유에프엠=에스제이더블유인터내셔널로부터 35억원에 시험영어 사업부문 양수 결정

◆ 지더블유바이텍=운영자금 조달 위해 93억원 규모 전환사채 발행, 20억원 규모 유상증자 결정

◆ 레드로버=유상증자 결정 철회로 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고

◆ 휴맥스=타법인 주식 및 출자증권 취득결정 철회로 한국거래소로부터 불성실공시법인 지정 예고

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr