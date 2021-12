[특징주] 러셀, 삼성 로봇사업 본격화에 SK하이닉스·현대차 로봇 공급 부각 강세

[아시아경제 이민우 기자] 반도체 장비 업체 러셀 러셀 217500 | 코스닥 증권정보 현재가 4,665 전일대비 860 등락률 +22.60% 거래량 3,989,662 전일가 3,805 2021.12.16 11:18 장중(20분지연) 관련기사 정부 전폭지원! 390조 시장 독점한다! 내일 바로 上, 上, 上삼성전자 내 점유율 독보적 1위! 이재용 사면되면 최고가 찍는다!“주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정 close 주가가 강세다. 로봇 관련 자회사 '러셀로보틱스'를 통해 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 124,000 전일대비 500 등락률 +0.40% 거래량 2,213,567 전일가 123,500 2021.12.16 11:18 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 209,500 전일대비 500 등락률 +0.24% 거래량 227,704 전일가 209,000 2021.12.16 11:18 장중(20분지연) 관련기사 FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발코스피 올 영업익 230兆 육박할듯 close 등에 로봇 무인차 등을 공급하고 있는 가운데 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 400 등락률 +0.52% 거래량 6,682,418 전일가 77,600 2021.12.16 11:18 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 차량용 반도체 공략 가속…고성능 메모리 공급FOMC 불확실성 떨쳐내고…코스피 강보합세외국인·기관 ‘쌍끌이’ 매수…코스피 3000선 상회 출발 close 가 로봇사업 본격화를 예고하자 수혜를 입을 것이라는 기대감이 작용한 것으로 보인다.

16일 오전 11시8분 기준 러셀 주가는 전날 대비 6.70% 오른 4060원을 기록했다. 삼성전자의 로봇 사업 본격화 소식이 호재로 작용한 것으로 보인다.

업계에 따르면 삼성전자는 내년 4월 첫 상용화 로봇을 선보이면서 본격 로봇사업을 추진한다. 이후 각종 투자 및 인수합병(M&A)에도 적극 나설 것으로 풀이된다. 최근 삼성전자가 조직개편을 통해 기존 로봇사업화태스크포스(TF)를 1년 만에 정식 조직인 로봇사업팀으로 격상시킨 것도 같은 맥락으로 풀이된다.

이 가운데 러셀의 로봇 관련 자회사 러셀로보틱스의 사업 이력이 부각된 것으로 보인다. 러셀로보틱스는 무인화 로봇의 한 종류인 무인운반차(AGV) 분야에서 국내 최대 레퍼런스를 보유하고 있다. 지난 10월 100억원 규모의 반도체공정 무인운반차(AGV) 공급 프로젝트도 수주했다. 이미 무인운반차, 무인지게차 등을 SK하이닉스와 현대차에는 이미 무인운반차, 무인지게차 등을 공급 중이다.

한편 러셀로보틱스는 내년 상장도 추진 중이다. 올해 초 한국투자증권과 기업공개(IPO) 주관 계약을 체결하고 내년 코스닥 상장을 준비하고 있다.

