"주유소에서 배출가스 점검" SK·환경공단 협약

[아시아경제 최대열 기자] SK에너지와 환경부 산하 한국환경공단은 ‘배출가스 점검·미세먼지 절감 캠페인을 통한 사회적 가치창출’ 업무협약을 19일 맺었다.

이번 협약에 따라 SK 주유소에 배출가스를 점검할 수 있는 측정장비를 설치해 주유 고객을 대상으로 무료로 점검하는 서비스를 한다. 3월부터 수도권·강원지역 SK 주유소를 찾아 점검을 원하는 고객이면 누구나 받을 수 있다. 주유소 셀프 주유기 화면에는 노후차 배출가스 저감장치 설치 홍보 캠페인 영상을 틀기로 했다. 영상은 공단이 만든다. 공단 측은 또 노후차 소유자를 대상으로 점검권유 안내문을 보내는 한편 공단 홈페이지에 공지해 이번 배출가스 점검이 활성화할 수 있도록 돕는다.

이번 서비스로 배출가스 기준을 초과하는 차량운행을 미리 막아 미세먼지 저감에 기여할 수 있을 것으로 회사는 내다봤다. 운전자 역시 미리 점검해 현장에서 단속돼 과태료를 내는 일이 줄어들 것으로 예상된다. 강봉원 SK에너지 중부사업부장은 "앞으로 ESG(환경·사회·지배구조)경영 실행을 강화해 주유소를 기반으로 다양한 친환경 사업 모델을 구축하겠다"고 말했다.

