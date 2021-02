[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교 e-러닝센터는 지난 17일 정보전산센터 2층 컴퓨터실에서 교원 30명을 대상으로 ‘e-러닝+DAY’(정보화 교육) 프로그램을 진행했다고 19일 밝혔다.

이날 교육은 황현우 에듀메이커스 대표가 유튜브 영상 다운로드를 활용한 나만의 인트로 만들기, 동영상 및 자막 편집 방법 등을 강의했다.

동신대 e-러닝센터는 향후 두 차례 추가로 전문가들을 초청해 교원을 대상으로 한 PC를 활용한 디지털 교안 제작 방법, 파워포인트 교안 제작 노하우, 동영상 업로드와 관련 기능 사용법, 실시간 화상수업 활용 방법 등 교육에 나설 예정이다

