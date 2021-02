북미 첫 비트코인 ETF 토론토 거래소 상장…첫 날부터 거래량 폭발

[아시아경제 박병희 기자] 북미 시장 첫 비트코인 상장지수펀드(ETF)가 캐나다 토론토 거래소에 18일(현지시간) 상장됐다.

비트코인이 최근 5만달러를 웃돌며 뜨거운 관심을 받고 있는 가운데 비트코인 ETF도 제도권 거래 첫 날 투자자들의 뜨거운 관심을 받았다.

블룸버그 통신에 따르면 첫 날 거래에서 비트코인 ETF 거래대금은 1억6500만달러를 기록했다.

야후 파이낸스도 비트코인 ETF 거래량이 매우 많았다며 비트코인 ETF에 대한 수요를 확인할 수 있었다고 전했다.

비트코인 ETF를 출시한 퍼포스 인베스트먼트는 '퍼포스 비트코인 ETF'라는 이름으로 상품을 두 개 출시했다. 하나는 캐나다달러로, 다른 하나는 미국 달러로 거래된다.

토론토 거래소의 대표 ETF인 아이셰어 S&P/TSX 60 ETF가 이날 거래량 170만주를 기록했는데 캐나다달러 표시 비트코인 ETF 거래량은 무려 970만주를 기록했다. 미국 달러 표시 ETF 거래량도 160만주를 기록했다.

퍼포스 인베스트먼의 솜 세이프 설립자 겸 최고경영자(CEO)는 금융당국이 비트코인 ETF가 시장에 중요한 상품이라고 느꼈을 것이라고 말했다. 그는 "투자자들은 이미 비트코인 ETF를 사겠다고 말하고 있다"며 "규제 당국이 아마 비트코인 ETF를 제도권 안에 두는 것이 더 낫다는 점을 인식했을 것"이라고 말했다.

세이프 CEO는 "퍼포스 비트코인 ETF를 통해 비트코인에 직접 투자할 수 있다"며 "비트코인 ETF를 통해 비트코인을 실제 보유했을 때 해킹의 위험이나 중요한 암호를 잊어버리는 등의 위험을 피할 수 있다"고 말했다.

캐나다에서는 곧 두 번째 비트코인 ETF도 상장될 것으로 예상된다. 온타리오 거래소가 지난주 이볼브 펀드 그룹이 설계한 비트코인 ETF를 승인했다.

미국 금융당국에도 비트코인 ETF 신청서가 다수 제출돼 있다. 반에크 어소시에이츠, 비트와이즈 애셋 메니지먼트 등이 신청서를 제출했다.

하지만 미국 금융당국이 이를 승인해줄 지는 아직 확실치 않다고 블룸버그는 전했다. 비트코인과 같은 가상화폐를 진짜 화폐로 그 가치를 인정해줘야 하는지에 대한 논란은 물론 투기적 매매의 위험도 여전하기 때문이다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr