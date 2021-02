개미 1조4000억원 순매수에도…코스피 3100선 후퇴(종합)

[아시아경제 지연진 기자] 18일 주식시장이 소폭 하락세로 마감했다. 코스피 지수는 닷새째 순매도를 이어간 기관이 지수를 끌어내렸지만, 개인 투자자들이 1조원 넘게 사들이며 지수를 방어했고, 코스닥은 980선에서 공방을 벌이다 오후들어 낙폭을 확대했다.

코스피는 이날 전일대비 47.07포인트(1.50%) 빠진 3086.66에 거래를 마쳤다. 하락세로 개장한 코스피는 장초반 소폭 올랐다 곧바로 내리막으로 돌아선 뒤 심리적 마지노선인 3100선 아래로 떨어졌다. 장 마감 시간까지 매도 주문이 쏟아지면서 2분여만에 10포인트가 빠지기도 했다. 외국인과 기관이 각각 8622억원과 6144억원 어치를 순매도했지만, 개인이 1조4719억원 상당을 사들이며 지수를 방어했다.

시간총액 상위종목에선 삼성전자가 장초반 반짝 상승했지만, 기관과 외국인의 매도세가 이어지면서 1.322% 하락 마감했다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 235,500 전일대비 8,000 등락률 -3.29% 거래량 1,251,372 전일가 243,500 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 현대차, 전기차 배터리 리스사업 본격화LG화학 주춤한 사이…부상하는 삼성SDI제네시스 후원, 美 PGA 투어 '2021 제네시스 인비테이셔널' 개막 close 는 3.29% 빠지며 시총 톱10 종목 중 가장 큰 하락폭을 기록했다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 126,000 전일대비 4,000 등락률 -3.08% 거래량 3,773,503 전일가 130,000 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 강한 반등나온다. 삼성전자, SK하이닉스에 대량납품! 주목해야 할 핵심 株힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도SK하이닉스, 최근 5일 개인 122만 3878주 순매도... 주가 12만 9000원(-2.64%) close 도 3.08% 하락했다. LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 939,000 전일대비 18,000 등락률 -1.88% 거래량 349,248 전일가 957,000 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 GS·현대오일, 화학 업사이클에 베팅…에틸렌 생산 '4강 4중' 체제로LG화학 주춤한 사이…부상하는 삼성SDI현대차·국토부, LG 배터리 전기차 3종 '전량 리콜' 가닥 close 과 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 789,000 전일대비 16,000 등락률 -1.99% 거래량 251,196 전일가 805,000 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 LG화학 주춤한 사이…부상하는 삼성SDI삼성 형제들 엇갈린 희비...사상 최고가 SDI vs 연일 약세 바이오로직스기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락 close 도도 각각 1.88%, 1.99% 내렸다. 네이버는 네이버(NAVER)는 1.02% 하락하며 40만원이 무너졌다. 장중 상승세를 지속한 삼성바이오로직스는 마감 직전 매도세로 0.38% 후퇴했다.

이날 상승 개장한 코스닥 지수는 전일대비 12.32포인트 하락한 967.45를 기록했다. 개인이 2087억원 상당을 순매수한 반면, 외국인이 1182억원, 기관이 705억원을 순매도하면서 지수를 끌어내렸다.

씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 181,800 전일대비 10,100 등락률 +5.88% 거래량 964,103 전일가 171,700 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 씨젠, 지난해 4Q 영업익 2575억…전년比 4922%↑힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락 close (5.88%)과 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 341,800 전일대비 1,400 등락률 +0.41% 거래량 57,540 전일가 340,400 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락[클릭 e종목]"펄어비스, 붉은사막 초기 판매량 상향조정…목표가↑" close (0.41%)를 제외한 시총 상위 종목이 대부분 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 136,000 전일대비 4,000 등락률 -2.86% 거래량 1,064,539 전일가 140,000 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락셀트리온헬스케어, 외국인 2만 9000주 순매도… 주가 2.26% close 와 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 162,700 전일대비 4,700 등락률 -2.81% 거래량 216,883 전일가 167,400 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락코스피, 개인·외국인 사자에 '3100선' 회복 close 은 오전에는 상승세를 유지했지만, 오후 들어 낙폭을 키우며 각각 2.85%와 2.81% 하락 마감했다. SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 332,400 전일대비 10,100 등락률 -2.95% 거래량 47,215 전일가 342,500 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도기관 매도에 코스피 주춤…장 초반 1%가까이 하락코스피, 개인·외국인 동반 매수...3080선 보합권 등락 close 와 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 60,600 전일대비 1,900 등락률 -3.04% 거래량 4,139,882 전일가 62,500 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비의 거래정지 가능성이 낮은 이유에이치엘비, 외국인 9만 2383주 순매수… 주가 -2.24%힘 못쓰는 코스피…기관 1兆 넘게 매도 close 도 각각 3% 안팎의 낙폭을 기록했다.

미국 장기금리 상승에 따른 부담감과 기관과 외국인 투자자들의 매도세를 부채질했지만, 개인들의 투자심리가 여전하면서 주가 지수가 박스권에 머물고 있다는 분석이다.

이진우 메리츠증권 투자전략팀장은 "국내 주식시장의 방향성은 전반적인 큰 이슈가 없어 박스권이 연장되고 있다"면서 "최근 거래대금이 줄고있는 점을 볼때 시장의 눈치보기로 쉬어가기 모습이 뚜렷하다"고 분석했다. 이재만 하나금융투자 투자전략팀장은 "성장 주도주의 변화가 없는 상황에서 증시를 움직일 모멘텀이 없다"면서 "통상 증시는 변곡점이 있을 때 크게 움직이는데 거래량이 크지 않아 횡보하는 모습"이라고 말했다.

다만 쿠팡의 미국 증시 상장 이슈와 비트코인 강세와 관련된 개별 종목들은 급등세를 보였다. 다날 다날 064260 | 코스닥 증권정보 현재가 8,680 전일대비 2,000 등락률 +29.94% 거래량 25,701,154 전일가 6,680 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 증권사가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 【화제의테마】 꼭 한번은 잡아야하는 '실시간' 트렌드 종목[비트코인 지금]“진화했다”vs“거품이다”…기관들 갑론을박 close 은 국내 첫 비트코인 결제시스템 도입 소식이 전해지면서 이틀째 상한가를 기록했고, 전자결제업체인 SBI핀테크솔루션즈 SBI핀테크솔루션즈 950110 | 코스닥 증권정보 현재가 9,970 전일대비 1,150 등락률 +13.04% 거래량 6,683,576 전일가 8,820 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 [특징주]SBI핀테크솔루션즈, 쿠팡·비트코인 수혜주 52주 최고가SBI핀테크솔루션즈, 일본 종속사에 167억 규모 금전 대여 결정SBI핀테크솔루션즈, 3분기 영업익 58억원...전년비 15.1% 증가 close 와 갤럭시아머니트리 갤럭시아머니트리 094480 | 코스닥 증권정보 현재가 6,440 전일대비 320 등락률 +5.23% 거래량 17,994,561 전일가 6,120 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 갤럭시아머니트리, 주가 7950원.. 전일대비 29.9%오늘도 적중입니다! “쿠팡” 관련 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!!갤럭시아머니트리, 커뮤니티 활발... 주가 29.94%. close 도 쿠팡 상장에 따른 전자결제 시장 확대 기대감으로 이날 52주 신고가를 갈아치웠다.

'아기상어' 제작사인 스마트스터디가 나스닥 상장을 추진 소식 이후 이 회사 2대주주인 삼성출판사 삼성출판사 068290 | 코스피 증권정보 현재가 41,400 전일대비 9,550 등락률 +29.98% 거래량 14,884,415 전일가 31,850 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 증권사가 추천하고 AI가 엄선한 유망 종목 오늘도 적중입니다! “쿠팡” 관련 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!![특징주] '아기상어' 나스닥 진출설 급등 close 주가도 가격제한선까지 급등했다. MP한강 MP한강 219550 | 코스닥 증권정보 현재가 1,195 전일대비 274 등락률 +29.75% 거래량 35,898,196 전일가 921 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 MP그룹, 300억원에 MP한강 지분 26.2% 매각…"현금 유동성 550억원"【시선집중】 너무 오른게 걱정이라면? 한번 클릭해보세요[특징주]MP그룹, 경영 정상화 실탄 마련 기대 강세 close 은 매각설이 나오면서 상한가를 기록했고, 이 회사를 인수하기로 한 자안 자안 221610 | 코스닥 증권정보 현재가 413 전일대비 95 등락률 +29.87% 거래량 339,406,652 전일가 318 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 자안그룹-자안, MP한강 청사진 공개…“사업 구조 변경 및 신사업 통해 흑자 전환”자안, 주가 322원 (-8.0%)… 게시판 '북적'제가 간다고 했죠? 대기업간의 빅딜성사 딱! 한번 말씀드립니다. close 도 가격제한선까지 올랐다. 미국 전기차업체 루시드 모터스의 상장 소식 이후 자동차부품업체인 센트랄모텍 센트랄모텍 308170 | 코스피 증권정보 현재가 40,850 전일대비 9,400 등락률 +29.89% 거래량 10,751,763 전일가 31,450 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 증권가 최선호株센트랄모텍, 지난해 영업이익 62억…전년대비 39%↓센트랄모텍, 주가 3만 2600원.. 전일대비 -5.09% close 과 세원 세원 234100 | 코스닥 증권정보 현재가 7,810 전일대비 1,800 등락률 +29.95% 거래량 34,323,108 전일가 6,010 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 세원, 주가 7810원 (29.95%)… 게시판 '북적'오늘도 적중입니다! “쿠팡” 관련 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!![특징주]세원, 제2 테슬라 루시드 상장 소식에 상한가 close 도 상한가까지 올랐다. 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 264,000 전일대비 13,000 등락률 +5.18% 거래량 656,454 전일가 251,000 2021.02.18 15:30 장마감 관련기사 신세계, 주가 26만 7000원 (6.37%)… 게시판 '북적'[특징주]신세계, 올해 턴어라운드 기대에 강세[클릭 e종목]“신세계, 전 부문 기저효과 유효” close 는 실적 개선 소식이후 5.18% 상승했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr