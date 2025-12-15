본문 바로가기
Dim영역
증권
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

기타

[클릭 e종목]"갤럭시아머니트리, 결제 사업 실적 견인"

박형수기자

입력2025.12.15 08:24

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

삼성증권은 15일 갤럭시아머니트리 에 대해 업계 최고 수준 영업이익률을 기록했다고 분석했다.


홍진현 삼성증권 연구원은 "갤럭시아머니트리는 올해 3분기 누적으로 매출액 964억원, 영업이익 143억원을 기록했다"며 "지난해 같은 기간보다 영업이익이 47% 늘었다"고 설명했다.

이어 "3분기 누적 영업이익률은 14.9%로 전년 동기 9.9% 대비 유의미한 개선을 보였다"며 "업계 최고 수준에 도달했다"고 덧붙였다.


홍 연구원은 "수익성 개선은 휴대폰 결제 중심에서 신용카드 결제 비중 확대 및 대형·기업간거래(B2B) 가맹점 거래 증가로 거래 안정성과 마진 구조가 개선된 데 따른 것"이라고 분석했다.


아울러 "온라인-오프라인 연계(O2O) 사업은 백화점 모바일 상품권 점유율 1위를 유지하고 있다"며 "티몬·위메프 사태 이후 신규 채널 발굴로 점유율 상승 기회를 맞고 있다"고 강조했다.

머니트리카드는 원가율이 낮고 단가 마진이 높은 사업 모델로 빠른 성장세를 이어가고 있다.


홍 연구원은 "내년에 결제 산업은 정부의 경기 부양 기조 지속, 증시 활성화에 따른 소비 여력 확대 등으로 우호적인 환경이 조성될 전망"이며 "갤럭시아머니트리는 결제 밸류체인의 폭이 다른 결제사 대비 넓어 향후 스테이블코인의 정산·유통 및 월렛 연계 결제 등으로 확장 가능성이 크다"고 설명했다.


갤럭시아머니트리는 STO 사업의 연장선으로 지난 9월 '수익증권 투자중개업' 인가 신청을 하고 항공기엔진을 기초자산으로 하는 토큰증권 발행 사업을 추진하고 있다.

[클릭 e종목]"갤럭시아머니트리, 결제 사업 실적 견인"
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다 '구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'구독자 3190만' 어린이 유튜버, 강남 빌딩 사서 6년 만에 70억 올랐다

만원 열차 바닥에서 레포트 쓰던 여학생… 英 왕실 서열 17위 공주님이네

SK하이닉스·삼성전자 제치고 '입사하고 싶은 기업 1위' 꼽힌 회사

"박나래 '주사 이모' 출국 금지해야"…법무부 "원칙·절차 따라 진행"

로봇 인플루언서 때린 사람 인플루언서…100만 달러 손배소 피소

北 김여정 손에 든 '폴더블폰' 보니…中 브랜드라고?

李대통령, 오늘 라오스 주석과 정상회담…동남아 스캠범죄 대응 논의

새로운 이슈 보기