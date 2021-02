안철수 "전방 경계, 동네 금은방 보안경만도 못 해"

"비정상적 대북정책 개편해야"

[아시아경제 나주석 기자] 안철수 국민의당 대표는 18일 북한 남성이 헤엄쳐 귀순했을 당시 경계 실패한 것과 관련 문재인 정부는 물론 군 당국을 강력하게 비판했다. 안 대표는 "한마디로 지금 전방의 경계수준은 무너져있다"며 "동네 금은방 보안경비만도 못하다"고 지적했다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 국민의당 최고위원회의에서 북한 남성의 귀순을 언급하며 "목선도 모자라 이제는 오리발이다. 오리발로 헤엄쳐 건너왔다. ‘노크귀순’, ‘숙박귀순’에 이어, 자다가 발견돼서 ‘수면귀순’이라고 한다"고 언급했다.

이어 "우리 안보태세가 왜 이렇게 됐냐"며 "지킬 능력이 없는 것이냐, 아니면 애초부터 지킬 의지가 없는 것이냐"고 지적했다. 안 대표는 "일이 이 지경이 된 것은 코로나19 때문에 몇 달 동안 휴가도 못 가며 나라를 지키고 있는 장병들 탓이 아니다"며 "근본적인 원인, 구조적인 원인은 북한이 코로나 백신 기술 해킹으로 국제사회의 지탄을 받고 있는데도 우리도 없는 백신을 못 줘서 안달 난, 비정상적 대북정책 때문"이라고 주장했다.

안 대표는 "누가 우리 안보를 위협하는 세력인지, 지금 우리의 군사적 경계 대상은 누구인지 대통령의 입장을 분명히 해야 한다"며 "한미연합훈련을 북한과 협의할 수 있다는 얼빠진 사고를 버리고, 한미훈련은 결코 남북관계 흥정의 대상이 될 수 없음도 분명히 해야 한다"고 당부했다.

